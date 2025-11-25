U22 Việt Nam có thể sẽ thi đấu tại Bangkok

Chiều 25-11, đội U22 Việt Nam bước vào buổi tập luyện thứ 2 tại Bà Rịa. Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 33 chỉ còn tính từng ngày, HLV Kim Sang-sik cũng dần rèn những mảng miếng chiến thuật cho các học trò.

U22 Việt Nam trên sân tập ngày 25-11

Thông tin phấn khởi về việc HLV Polking chấp thuận để hai cầu thủ Đình Bắc và Minh Phúc hội quân vào ngày 28-11 ngay sau trận CAHN gặp Beijing FC tại AFC Champions League đã giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc thở phào, bởi đó là hai trụ cột của U22 Việt Nam hiện nay. Lúc này, vấn đề quan trọng ở đội U22 Việt Nam là tránh tối đa những chấn thương vào giờ chót. Điều mà nhiều tuyển thủ không may gặp phải trong thời gian qua như Văn Trường hay hai tuyển thủ nữ Nguyễn Thị Vạn, Chương Thị Kiều.

Sáng 25-11, cả đội tiến hành tập thể lực ở khách sạn Pullman, vào buổi chiều cùng ngày ông Kim đã rèn chiến thuật cho các học trò. Những bài tập không mới với miếng quen thuộc là tổ chức phản công nhanh. Chủ yếu để các cầu thủ bắt nhịp tốt hơn ở không khí đội tuyển.

U22 Việt Nam đang sở hữu các thủ môn có thể hình rất tốt

Đáng chú ý ở buổi tập này là Phi Hoàng không tham dự, anh phải tập riêng cùng trợ lý HLV do bị rách mí mắt. Chấn thương xảy đến với Phi Hoàng vào ngày hôm trước, may là nhẹ nhưng cũng phải tập riêng để đạt thể trạng tốt nhất trước ngày lên đường.

Ban tổ chức SEA Games 33 cũng đang tính khả năng thay đổi địa điểm thi đấu của môn bóng đá nam. Qua đó có thể U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại Bangkok thay vì Songkhla như ban đầu. Nếu thi đấu tại Bangkok sẽ rất thuận lợi trong việc di chuyển của U22 Việt Nam cũng như các cổ động viên sang Thái Lan cổ vũ đội nhà.

Nhà cửa, đường sá bị ngập lụt ở huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla ngày 23/11. Ảnh: Nation Thailand

Theo cơ quan chức năng Thái Lan, lượng mưa cao bất thường trong nhiều ngày đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư chìm trong nước. Một số khu vực dẫn vào sân Tinsulanon chưa thể bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển, lắp đặt thiết bị cũng như phục vụ khán giả. Điều này khiến Ban tổ chức đặt phương án chuyển lịch thi đấu về thủ đô Bangkok.

Cũng chính tình trạng ngập lụt tại Songkhla những ngày qua mà Công tác tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gặp nhiều trở ngại.

QUỐC CƯỜNG