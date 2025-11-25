SEA Games 33: “Rốn lũ” Songkhla khiến U22 Việt Nam cùng báo chí lo lắng

10 ngày trước khi U22 Việt Nam, đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam bước vào tranh tài tại SEA Games 33, đại diện Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đã phát đi thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức môn muay Thái tại tỉnh Songkhla vì ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ.

Quận Hat Yai (tỉnh Songkha) ngập trong biển nước trước thềm SEA Games 33. ẢNH: THE NATION

Ngoài ra, địa điểm đăng cai các môn pencak silat, vật, karate, cờ vua… cũng bị tác động do thời tiết xấu.

Trong khi sân Tinsulanon, địa điểm tổ chức 3 trận đấu tại bảng B môn bóng đá và cũng là nơi có sự hiện diện của U22 Việt Nam, cho đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện lũ lụt. Nhưng từ đây đến trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp U22 Lào, không thể biết được điều gì có thể xảy ra, nhất là khi mưa ngày càng nặng tại tỉnh Songkhla.

Quận Hat Yai, nơi đặt sân bay cùng tên sẽ đón U22 Việt Nam từ Bangkok đến Songkhla, chính là “rốn lũ” của địa phương. Quá trình di chuyển từ sân bay đến địa điểm thi đấu (khoảng 30 km) hiện đầy gian truân. Trong khi đó, Khuất Văn Khang cùng đồng đội sẽ có mặt tại đây sau 1 tuần nữa. Ngoài sân Tinsulanon, tỉnh Songkhla còn 1 sân mang tên Jiranakorn cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều vì lũ lụt.

Cũng trong chiều 24-11, U22 Việt Nam đã hội quân trở lại tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM). Đến hiện tại vẫn chưa có thông tin thay đổi sân Tinsulanon, nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lẫn thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải cập nhật thông tin từ nước chủ nhà. Nếu U22 Việt Nam thêm một lần đổi địa điểm thi đấu, sẽ kéo theo những khó khăn trong công tác chuẩn bị, nhất là mảng hậu cần. Bởi gần 3 tuần trước, Ban tổ chức đã thay đổi địa điểm thi đấu ban đầu của U22 Việt Nam từ Chiang Mai về Songkhla.

U22 Việt Nam đã bước vào quá trình rèn luyện tại TPHCM. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trong buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại TPHCM, một số thành viên của đội cũng nhắc đến những lo lắng về tình hình mưa lũ tại tỉnh Songkhla.

Không chỉ các thành viên của U22 Việt Nam mà giới truyền thông nước nhà cũng hồi hộp không kém. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là đội tuyển nhận được sự chú ý lớn nhất từ cánh phóng viên. Theo tìm hiểu, các đơn vị như Tạp chí Bóng đá, Báo Tuổi Trẻ, Báo điện tử VOV, HTV, VTVcab… và cả đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã lên kế hoạch tác nghiệp tại Songkhla từ sớm.

Phóng viên Ngô Đức Tú (VTVcab) cho biết, tổ sản xuất của đơn vị sẽ có mặt tại Songkhla từ ngày 30-11, một ngày trước khi U22 Việt Nam đến. Anh cũng chia sẻ rằng mọi người hiện đều cảm thấy lo lắng: “Không ai mong muốn thay đổi địa điểm thi đấu, nhưng chúng tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống nếu thời tiết không ủng hộ”.

Đúng là không ai mong muốn thay đổi địa điểm thi đấu, kể cả U22 Việt Nam, cánh phóng viên lẫn Ban tổ chức nước chủ nhà. Nhưng nếu có thì cũng phải chấp nhận vì lý do bất khả kháng và sự an toàn cho những người đến với SEA Games 33.

HỮU THÀNH