Đội tuyển Việt Nam lên hạng 107 thế giới

Tin vui đến với đội tuyển Việt Nam trong những ngày cuối năm khi Những Chiến Binh Sao Vàng cải thiện tốt trên bảng xếp hạng FIFA, đến gần với top 100.

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 22-12, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc, vươn lên hạng 107 thế giới và xếp thứ 19 châu Á. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam là đội tuyển quốc gia tăng nhiều bậc nhất trong lần xếp hạng này.

So với lần công bố trước đó, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh những kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Đặc biệt, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027 đã giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng của FIFA.

Việc tăng 3 bậc không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong khu vực châu Á mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho các mục tiêu sắp tới ở đấu trường quốc tế. Hiện tại, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng ổn định tại châu lục.

Trái ngược với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia lại gây bất ngờ lớn khi bị trừ tới 22,52 điểm, trở thành đội tuyển mất điểm nhiều nhất trên BXH lần này. Điều đó làm cho Malaysia tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí 121 thế giới.

Ở khu vực châu Á, ba đội tuyển dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA lần này không có sự thay đổi, lần lượt là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 22 thế giới). Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ ngôi số 1, theo sau là Argentina, Pháp, Anh, Brazil và Bồ Đào Nha,…

CAO TƯỜNG