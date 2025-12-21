AFC đánh giá cao U23 Việt Nam trước thềm giải châu Á 2026

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1-2026 tại Saudi Arabia. Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có những đánh giá về đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, đội bóng có thể tạo bất ngờ khi vừa có cú chạy đà rất tốt qua tấm Huy chương vàng SEA Games 33.

U23 Việt Nam vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024

Theo nhận định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm và có bản sắc rõ nét tại AFC U23 Asian Cup, trước thềm vòng chung kết tổ chức tại Saudi Arabia.

AFC nhấn mạnh, U23 Việt Nam là gương mặt quen thuộc của sân chơi U23 châu lục khi liên tục góp mặt tại các vòng chung kết, trong đó dấu ấn nổi bật nhất là ngôi Á quân tại giải năm 2018. Thành tích này được xem là cột mốc lịch sử, thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng thích nghi tốt của bóng đá trẻ Việt Nam trước các đối thủ hàng đầu châu Á.

Trong bài viết “Know Your Team”, AFC đánh giá cao tinh thần chiến đấu, tính tổ chức và sự kỷ luật trong lối chơi của U23 Việt Nam. Đội bóng thường không sở hữu thể hình vượt trội, nhưng bù lại bằng sự gắn kết, tốc độ và khả năng tận dụng tốt các thời điểm quyết định của trận đấu.

AFC cũng đặc biệt nhắc tới hành trình vượt qua vòng loại với kết quả tích cực, qua đó giúp U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á thêm một lần nữa. Theo AFC, việc duy trì sự hiện diện thường xuyên ở đấu trường châu lục cho thấy sự ổn định trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Bước vào giải đấu sắp tới, AFC nhận định U23 Việt Nam sẽ tiếp tục là đối thủ không dễ bị khuất phục, đủ khả năng tạo ra những bất ngờ và thách thức các ứng viên hàng đầu của giải nếu phát huy tốt bản lĩnh cùng kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều kỳ tham dự.

CAO TƯỜNG