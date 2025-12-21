U22 Việt Nam và kỳ nghỉ ngắn sau SEA Games 33

Sau quãng nghỉ ngắn ngày từ thành công tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23-12 với tên gọi là U23 Việt Nam, sau đó 3 ngày là di chuyển sang Qatar tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

Kế hoạch sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu vốn được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) thống nhất cùng lãnh đạo LĐBĐ Qatar mới đây trong chương trình hợp tác giữa hai Liên đoàn Bóng đá. Chuyến tập huấn này sẽ rất bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước thềm giải đấu chất lượng hơn SEA Games. HLV Kim Sang-sik cũng kỳ vọng sẽ tái lập thành tích như đồng hương Park Hang-seo đã làm hồi 7 năm trước là đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết.

Việc tập trung sớm, xa nhà ngay sau khi kết thúc SEA Games 33 cũng là cách mà ông Kim muốn giữ “lửa” chiến đấu ở các học trò khi vừa giành HCV đầy ấn tượng trên đất Thái Lan.

Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23-12. Đến ngày 26-12 sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, dự kiến có 1 trận giao hữu cùng U23 Syria. Ngày 1-1-2026 đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để tham dự VCK U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 7-1 đến 25-1.

QUỐC CƯỜNG