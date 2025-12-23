VFF gấp rút tìm người thay HLV Mai Đức Chung

Theo hợp đồng đã ký với LĐBĐ Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ hết hạn vào ngày 31-12-2025. Nhà cầm quân này cũng nêu quan điểm dừng bước ngay sau khi kết thúc SEA Games 33, vì thế việc tìm HLV thay thế cũng không là đơn giản.

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau ngày 31-12-2025.

Trước đó vào cuối năm 2023, ông Mai Đức Chung cũng từng lên tiếng rút lui và đã được VFF tiến hành lễ chia tay nhiều cảm xúc. Nhưng sau đó từ sự động viên của VFF khi chưa tìm được người thay thế, nhà cầm quân kỳ cựu này đã nhận lời quay lại.

Nhưng kỳ SEA Games 33 vừa qua cũng là giải đấu cuối cùng mà ông xuất hiện trong khu kỹ thuật đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ tiếc là đội tuyển không thể giành HCV như một lời chia tay đẹp của nhà cầm quân này. Ông Chung nói: “Tôi có thời gian dài gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tôi đã có tuổi, và giờ là lúc dừng lại để người trẻ lên thay”.

Ở tuổi 74, quyết định dừng lại của ông Chung cũng là điều hợp lý. Sau này hy vọng có thể thấy ông trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật, hay cố vấn Ban huấn luyện mới. Còn sự dừng bước trong lúc này là điều cần thiết như chia sẻ của ông, đó là tuổi tác. HLV Mai Đức Chung dừng lại cùng thành tích ấn tượng với bóng đá Việt Nam với 6 lần giành HCV SEA Games, trong đó có kỷ lục vô địch 4 kỳ liên tiếp 2017, 2019, 2021 và 2023. Ấn tượng nhất là đưa đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023.

Phía sau ông Chung, bóng đá nữ Việt Nam có nhiều trợ lý nữ được dự đoán kế nhiệm. Nhưng hoặc thiếu bằng hoặc còn thiếu kinh nghiệm nên mọi thứ vẫn còn để ngõ. Khả năng lớn nhất là trợ lý Hoàng Văn Phúc sẽ tạm tiếp nhận trong khi chờ phương án tối ưu của VFF để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3. Giải đấu này có tính chất rất quan trọng là giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil.

CAO TƯỜNG