Bóng đá trong nước

Bùi Vĩ Hào hy vọng sớm lấy lại phong độ tốt nhất và góp mặt ở SEA Games 33

SGGPO

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa vào ngày 24-11 nhằm chuản bị cho SEA Games 33. Chia sẻ cùng giới truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Bùi Vĩ Hào – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2024 cho biết anh rất hạnh phúc khi trở lại đội tuyển sau 8 tháng xa rời sân cỏ.

Bùi Vĩ Hào háo hức hy vọng sẽ có tên tham dự SEA Games 33.
Bùi Vĩ Hào háo hức hy vọng sẽ có tên tham dự SEA Games 33.

Vĩ Hào bị chấn thương khi cùng CLB Becamex TPHCM tranh tài ở V-League 2024-2025, chân sút trẻ này phải nghỉ thi đấu gần 8 tháng để điều trị chấn thương. Anh kịp báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik khi bình phục chấn thương hoàn toàn trước khi đội tuyển U23 tập trung chuẩn bị sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 vào tháng 11 vừa qua.

“Tôi vừa quay lại sau chấn thương và được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 nên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để có thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình để đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện, vì tôi vẫn bị ảnh hưởng không ít sau thời gian dài chấn thương”.

Chân sút thuộc biên chế của đội bóng đất Thủ chia sẻ thêm: “Hai lần trước tôi không gặp may khi đều vắng mặt trong danh sách cuối cùng. Tôi hy vọng đây có thể là SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Do mới trở lại sau chấn thương, tôi không đòi hỏi bản thân quá nhiều nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể".

581990621_1166866605647251_2590467346122701157_n.jpg
U22 Việt Nam có cơ hội rèn binh, gặp các đối thủ chất lượng tại Panda Cup 2025.

Điều thú vị là Vĩ Hào và Xuân Son cùng trở lại sân trong trận đấu chính thức ở màu áo đội tuyển. Nếu như Xuân Son ra sân sau gần 10 tháng điều trị chấn thương trong chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Lào thì Vĩ Hào được HLV Đinh Hồng Vinh tạo cơ hội cho ra sân thi đấu ở Panda Cup nhằm lấy lại cảm giác bóng, sự tự tin.

“Về cơ bản tôi vẫn khá tự tin với mình, vì trước đó cũng tập luyện cùng CLB và có các trận đấu tập đối kháng nội bộ. Tại Panda Cup 2025, toàn đội thi đấu tốt, đoàn kết, nhưng có những điểm yếu cần cải thiện. Quãng thời gian này là để chúng tôi hoàn thiện lối chơi, tạo thêm sự gắn kết hơn nữa”.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

CLB Becamex TPHCM Panda Cup 2025 Vĩ Hào V-League 2024-2025 Panda Cup Xuân Son Đội tuyển U23 SEA Games 33 Kim Sang-sik Đinh Hồng Vinh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn