HLV Kim Sang-sik bổ sung thêm lực lượng

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách sơ bộ với 28 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung cuối cùng hướng đến SEA Games 33. Một chút khó khăn về lực lượng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải bổ sung thêm vào giờ chót.

U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025, giải đấu mà đội có 3 trận đấu chất lượng trước U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.

Chiều 21-11, danh sách sơ bộ 28 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33 đã được công bố. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong hành trình dài hơn một năm xây dựng lực lượng nhằm tạo sức cạnh tranh tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 và hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Tổn thất lớn nhất đối với U22 Việt Nam ở chiến dịch SEA Games 33 là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường, cầu thủ bị chấn thương trong trận cuối tại Panda Cup 2025 gặp U22 Hàn Quốc. Chấn thương dây chằng gối buộc phải phẫu thuật và mất thời gian dài để điều trị và hồi phục. Điều đó đã làm cho một trong những “át chủ bài” của ông Kim lỡ hẹn cùng SEA Games 33.

Trong bối cảnh đó, nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ ổn định bộ khung đã được định hình suốt thời gian qua, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố đã từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây đều là những cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển, nắm bắt được yêu cầu chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi chung. Với quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, việc tiếp tục trao cơ hội cho các gương mặt đã được kiểm chứng được đánh giá là lựa chọn phù hợp.

Danh sách sơ bộ với 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik công bố ngày 21-11.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23-11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1-12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 4-12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11-12.

Vào giờ chót, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách còn 23 cầu thủ theo như quy định.

