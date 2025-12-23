Việt Nam có 2 trọng tài VAR được FIFA công nhận

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công nhận danh sách các trọng tài Việt Nam đạt chuẩn Trọng tài FIFA năm 2026, sau khi FIFA tiến hành họp và thảo luận với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhằm rà soát, đánh giá và thống nhất danh sách các trọng tài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn.

Trọng tài Ngô Duy Lân (bìa trái)

Theo danh sách được FIFA công bố, bóng đá Việt Nam có tổng cộng 22 trọng tài và trợ lý trọng tài được công nhận, bao gồm: 5 trọng tài nam, 7 trợ lý trọng tài nam, 3 trọng tài nữ, 3 trợ lý trọng tài nữ, 4 trọng tài futsal nam và nữ.

Đáng chú ý, trong danh sách năm 2026 có sự góp mặt của Đỗ Khánh Nam, gương mặt trẻ của lực lượng trọng tài Việt Nam. Trọng tài Đỗ Khánh Nam vừa tốt nghiệp Học viện Trọng tài AFC khóa 4, đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn và bản lĩnh điều hành, thường xuyên được phân công làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc hệ thống V-League và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trọng tài Đỗ Khánh Nam

Bên cạnh đó, trợ lý trọng tài Lê Trần Nghĩa cũng lần đầu tiên được FIFA công nhận. Trợ lý Lê Trần Nghĩa là trợ lý trọng tài giàu kinh nghiệm tại V.League, có quá trình tích lũy chuyên môn bền bỉ, khả năng phối hợp hiệu quả với tổ trọng tài và đáp ứng tốt các yêu cầu về thể lực, chuyên môn trong điều hành trận đấu.

Một điểm nhấn trong danh sách Trọng tài FIFA năm 2026 là việc Việt Nam lần đầu tiên có 2 trọng tài VAR nam được FIFA công nhận, gồm Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu. Đây là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ trọng tài VAR Việt Nam trong bối cảnh công nghệ VAR ngày càng đóng vai trò quan trọng tại các giải đấu quốc tế.

Việc các trọng tài Việt Nam được FIFA công nhận tiếp tục khẳng định sự phát triển tích cực của lực lượng trọng tài Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để các trọng tài có thêm cơ hội làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG