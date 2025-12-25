HLV Bangkok United FC sang Việt Nam dự khóa học huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘A’ AFC/VFF năm 2025

Sáng 24-12-2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 tổ chức lễ khai mạc khóa học huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘A’ AFC/VFF, diễn ra từ ngày 24 đến 28-12-2025 tại Đà Nẵng.

Các học viên chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức lớp học.

Đây là khóa học nối tiếp ngay sau khóa huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘B’ kết thúc ngày 22-12-2025, cũng được tổ chức tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 3, cho thấy sự liên tục và hệ thống trong công tác đào tạo huấn luyện viên thủ môn của VFF.

Khóa học do ông Kato Yoshio – Giảng viên FIFA/AFC/JFA trực tiếp giảng dạy. Ông Kato là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực huấn luyện thủ môn, từng tham gia hơn 50 khóa học do FIFA và AFC bổ nhiệm, đồng thời giảng dạy nhiều chương trình trong nước của Nhật Bản. Ông là đồng sáng lập Dự án Thủ môn Nhật Bản, từng thi đấu và huấn luyện thủ môn Nhật Bản tham dự FIFA World Cup, đồng thời là người đã đào tạo các huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘A’ đầu tiên của Việt Nam.

Tham gia hỗ trợ khóa học có hai trợ giảng Việt Nam là HLV Nguyễn Thế Anh và HLV Châu Trí Cường. Nội dung chương trình bao gồm đánh giá lý thuyết, thực hành trên sân, cùng các bài tập về nhà bắt buộc giữa hai giai đoạn do giảng viên giao. Toàn bộ giáo trình được ông Kato Yoshio giảng dạy theo chương trình huấn luyện thủ môn đã được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thống nhất và đang áp dụng cho các HLV thủ môn Nhật Bản hiện nay.

Đây là khóa học huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘A’ AFC thứ hai được tổ chức tại Việt Nam và tiếp tục do ông Kato Yoshio đảm nhiệm. Sau khóa học, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm 12 huấn luyện viên thủ môn Việt Nam đạt chứng chỉ ‘A’ AFC. Bên cạnh đó, với uy tín trong công tác tổ chức, khóa học còn có sự tham gia của 2 huấn luyện viên nước ngoài gồm HLV Badir Valdir (Brazil, CLB Công An Hà Nội) và HLV Johann Noetzel (Mỹ, CLB Bangkok FC – Thái Lan).

Đại diện học viên, ông Nguyễn Đức Cảnh – Lớp trưởng khẳng định toàn bộ 14 học viên đều nghiêm túc, nỗ lực tiếp thu kiến thức từ giảng viên, xem đây là hành trang quan trọng để áp dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện tại các câu lạc bộ, qua đó góp phần đào tạo ra những thủ môn chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

