Lãnh đạo VFF thăm và động viên U23 Việt Nam trước giải châu Á

Đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập từ sau chiến thắng tại SEA Games 33. Ở buổi tập thứ Hai vào ngày 24-12, lãnh đạo VFF đã đến thăm và động viên toàn đội trước ngày lên đường sang Qatar tập huấn.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK châu Á 2026.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, VCK U23 châu Á là thách thức nhưng cũng là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát, tiếp cận với trình độ bóng đá đỉnh cao ở cấp châu lục. Muốn đi được chặng đường dài, trước hết cần làm thật tốt ở từng chặng ngắn. Từ giải vô địch U23 Đông Nam Á, Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 cho tới VCK U23 châu Á 2026 đều là những bước đi mang tính lũy tiến trong quá trình phát triển và toàn đội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong các chặng đường đã qua, tạo tiền đề cho chặng đường sắp tới.

Về công tác chuẩn bị, ông Tuấn khẳng định VFF sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển có sự chuẩn bị toàn diện. Trước mắt là chuyến tập huấn tại Qatar, trong đó đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với U23 Syria nhằm nâng cao khả năng thích nghi và hoàn thiện chuyên môn trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Tại VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Saudi Arabia – nhà vô địch năm 2022, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, tân binh tại VCK U23 châu Á. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi hội tụ một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh giàu khát vọng thể hiện mình.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan ở trận ra quân vào ngày 6-1, tiếp đó đối đầu U23 Kyrgyzstan ngày 9-1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12-1.

CAO TƯỜNG