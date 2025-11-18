U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc 0-1: Điều bất ngờ không xảy ra

Đội U22 Việt Nam kết thúc hành trình tại CFA Team China - Panda Cup 2025 bằng cuộc so tài với U22 Hàn Quốc vào chiều 18-11 với kết quả thua 0-1. Thua trận, U22 Việt Nam còn gặp tổn thất khi Văn Trường bị chấn thương vào cuối trận.

U22 Việt Nam khép lại Panda Cup 2025 bằng trận thua U22 Hàn Quốc 0-1.

Trận này, HLV Đinh Hồng Vinh có một số điều chỉnh ở đội hình xuất phát không nằm ngoài mục đích chuẩn bị cho SEA Games 33. Ba hậu vệ trong trận này là Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Đức Anh. Bên cạnh đó là Khuất Văn Khang, Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn.

Sự lựa chọn đội hình và lối đá phòng ngự phản công của U22 Việt Nam là hợp lý khi U22 Hàn Quốc càng đá càng hay. Trận này họ đẩy cao đội hình thi đấu tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, gây nhiều vất vả cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ vào giữa hiệp 1 khi các cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số. Phút 32, từ một pha đá phạt bên cánh trái, Kang Seong Jin câu bóng vào vòng cấm, Kim Myeongjun dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Trung Kiên đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Các cầu thủ Hàn Quốc vui mừng sau bàn thắng

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nhưng không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, đội U22 Việt Nam có những điều chỉnh nhân sự ở khu trung tuyến và hàng công. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn và đồng đều về thể hình, kỹ thuật, các cầu thủ Việt Nam không thể cân bằng được tỷ số.

Khép lại giải đấu với 1 thắng 2 thua sẽ là hành trang vững vàng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Đáng chú ý trong trận này là việc Văn Trường rời sân từ phút 77 sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Văn Trường được chẩn đoán có khả năng bị tổn thương vùng gân khoeo và dây chằng sau. Anh được bác sĩ đội băng gối phải trước khi đưa thẳng vào bệnh viện ngay sau đó.

QUỐC CƯỜNG