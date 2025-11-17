HLV Đinh Hồng Vinh thận trọng đánh giá về U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam sẽ khép lại giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 bằng cuộc so tài với U22 Hàn Quốc vào chiều 18-11. HLV Đinh Hồng Vinh đã có những nhận xét thận trọng về đối thủ được xem là chất lượng này.

U22 Việt Nam trên sân tập ngày 17-11.

Sau một ngày nghỉ ngơi và tập gym hồi phục tại khách sạn, chiều 17-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định màn so tài với U22 Hàn Quốc – đội bóng sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại – là cơ hội quan trọng để U22 Việt Nam tiếp tục kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Buổi tập chiều nay diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc nhưng thoải mái. Ban huấn luyện ưu tiên điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp, giúp các cầu thủ bảo đảm nền tảng thể lực cũng như duy trì sự tập trung trước lượt trận cuối.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 14g30 (giờ Việt Nam) ngày 18-11. Một điểm tựa tinh thần quan trọng cho U22 Việt Nam trước trận đấu này là kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội. Hồi tháng 3-2025, U22 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa U22 Hàn Quốc 1-1 cũng tại giải CFA Team China do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức. Khi đó, Thanh Nhàn mở tỉ số ở phút 52 sau pha bứt tốc sở trường, và phải đến phút 90+1 Kim Woo-bin mới gỡ hòa cho đội bóng trẻ xứ Kim Chi.

Kết quả của lần đối đầu ấy ít nhiều tạo sự phấn khích cho U22 Việt Nam ở lần gặp lại này.

CAO TƯỜNG