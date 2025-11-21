Đình Bắc và Minh Phúc vắng mặt ở trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Không chỉ thiếu vắng Văn Trường, U22 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn. Nguyên nhân là do CLB chủ quản của hai cầu thủ này là CAHN vướng lịch thi đấu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 trong cùng thời điểm. Cả hai cầu thủ trẻ này chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4-12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào.
Điều này đòi hỏi Ban huấn luyện phải có phương án nhân sự linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng về lực lượng cho từng thời điểm, đồng thời phát huy tối đa sự gắn kết và bản lĩnh của các cầu thủ đã đồng hành cùng đội trong suốt chặng đường chuẩn bị vừa qua. Do SEA Games là Đại hội thể thao thuộc khu vực Đông Nam Á nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân như các kỳ tập trung đội tuyển thuộc FIFA Days.
Trận ra quân U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào, đối thủ tuy dễ nhưng lại… khó, bởi bóng đá trẻ vốn luôn có những thay đổi hàng năm, trong khi các đội trẻ của Lào vốn thi đấu rất khó chịu. Mục tiêu của U22 Việt Nam là phải thắng U22 Lào để tạo đà hưng phấn trước khi gặp đối thủ “rắn mặt” là U22 Malaysia.