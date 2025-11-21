Đình Bắc và Minh Phúc vắng mặt ở trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Thông tin kém vui đến với HLV Kim Sang-sik khi hàng công đội U22 Việt Nam sẽ không có nhiều chọn lựa vì Đình Bắc và Minh Phúc sẽ sang Lào muộn hơn so với toàn đội.

Đình Bắc và Minh Phúc sang Thái Lan muộn hơn so với các đồng đội vì vướng lịch thi đấu tại giải Đông Nam Á cùng CAHN.

Không chỉ thiếu vắng Văn Trường, U22 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn. Nguyên nhân là do CLB chủ quản của hai cầu thủ này là CAHN vướng lịch thi đấu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 trong cùng thời điểm. Cả hai cầu thủ trẻ này chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4-12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào.

Điều này đòi hỏi Ban huấn luyện phải có phương án nhân sự linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng về lực lượng cho từng thời điểm, đồng thời phát huy tối đa sự gắn kết và bản lĩnh của các cầu thủ đã đồng hành cùng đội trong suốt chặng đường chuẩn bị vừa qua. Do SEA Games là Đại hội thể thao thuộc khu vực Đông Nam Á nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân như các kỳ tập trung đội tuyển thuộc FIFA Days.

HLV Kim Sang-sik không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trận ra quân U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào, đối thủ tuy dễ nhưng lại… khó, bởi bóng đá trẻ vốn luôn có những thay đổi hàng năm, trong khi các đội trẻ của Lào vốn thi đấu rất khó chịu. Mục tiêu của U22 Việt Nam là phải thắng U22 Lào để tạo đà hưng phấn trước khi gặp đối thủ “rắn mặt” là U22 Malaysia.

CAO TƯỜNG