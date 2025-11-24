Đối thủ của U22 Việt Nam có 2 tuần chuẩn bị cho SEA Games 33

U22 Malaysia gọi 6 cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG để cạnh tranh cùng U22 Việt Nam cho tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: MALAYSIA NT

U22 Malaysia đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị tham dự SEA Games 33, nổi bật với 2 gương mặt có yếu tố nước ngoài là tiền đạo Fergus Tierney và tiền vệ trung tâm Ziad El Basheer. Hai tài năng trẻ này được kỳ vọng sẽ giúp U22 Malaysia tạo khác biệt khi cùng bảng đấu với U22 Việt Nam.

Tierney sinh năm 2003, có cha người Scotland và mẹ là Malaysia. Anh lớn lên tại Glasgow trước khi đầu quân cho Sabah tham dự Malaysia Super League (Giải VĐQG Malaysia). Tiền đạo cao 1m86 này được đánh giá là mũi tấn công bên cánh trái tiềm ẩn nhiều đột biến. Trong khi đồng niên của Tierney là Basheer mang 2 dòng máu Sudan và Malaysia, hiện khoác áo CLB trong nước Selangor và đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển trẻ của quốc gia.

Trước đó, Tierney và Basheer từng được HLV Nafuzi Zain cho ra mắt tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7. Bên cạnh Tierney và Basheer, U22 Malaysia còn có 4 cầu thủ khác đang thi đấu tại Giải VĐQG Malaysia.

Tại SEA Games 33, U22 Malaysia bên cạnh nằm cùng bảng B với U22 Việt Nam còn có thêm U22 Lào. Toàn bộ các trận diễn ra tại Songkhla (Thái Lan). Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ngày 11-12 được dự đoán ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào bán kết của 2 đội.

Theo kế hoạch, U22 Malaysia hội quân từ ngày 25-11 và di chuyển sang Thái Lan vào ngày 5-12. Hai ngày sau, đội bóng này có trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Lào.

Kể từ khi dẫn dắt đội hồi đầu năm 2025, HLV Nafuzi vẫn chưa giúp U22/U23 Malaysia cải thiện thành tích. Đội bị loại ngay từ vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á 2025 và tiếp tục thất bại tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Dù vậy, chiến lược gia này khẳng định không nản lòng. “Tôi không quá lo lắng về những gì người ta gọi là ‘thử rồi thất bại’. Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng này”, ông chia sẻ với New Straits Times.

U22 Malaysia (trước đây U23) từng vô địch SEA Games lần cuối vào năm 2011 dưới thời HLV Ong Kim Swee. Từ đó tới nay, họ chưa lần nào vượt qua bán kết và thành tích tốt nhất chỉ là tấm huy chương bạc tại SEA Games 2017.

Danh sách U23 Malaysia chuẩn bị SEA Games 33

HỮU THÀNH