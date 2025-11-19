Văn Trường nhiều khả năng lỡ cơ hội tham dự SEA Games 33

Chấn thương nặng ở trận cuối gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 18-11 tại Panda Cup 2025 đã buộc tiền vệ Văn Trường rời sân trên cáng cứu thương cũng như đối diện nguy cơ vắng mặt tại SEA Games 33.

Văn Trường đang là trụ cột ở U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã rời Thành Đô (Trung Quốc) vào ngày 19-11. Chấn thương ở trận gặp U22 Hàn Quốc đã buộc Văn Trường phải ngồi trên xe lăn, chân được băng kín, không thể tự di chuyển.

Chấn thương của Xuân Trường xảy đến ở phút 77, anh không thể tiếp tục thi đấu và sau đó được đưa vào bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương. Thời điểm ấy do đã hết quyền thay người nên U22 Việt Nam chỉ còn thi đấu 10 người trong quãng thời gian còn lại.

Theo kết luận của các bác sỹ, Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày; tổn thương gân cơ, dây chằng trong và ngoài. Ngoài ra, các bác sỹ cũng đang theo dõi khả năng đứt bán phần dây chằng chéo trước gối phải của Văn Trường. Được biết Văn Trường sẽ không phải phẫu thuật, và anh có thể tập hồi phục theo phác đồ riêng. Dù vậy, việc trở lại ngay lập tức là không thể.

Sau khi trở về Việt Nam, tiền vệ Văn Trường sẽ tiếp tục kiểm tra chuyên sâu, trước khi bước vào giai đoạn điều trị phục hồi. Chính vì thế mà Văn Trường đối diện với nguy cơ lỡ hẹn với SEA Games 33 khi thời gian đến ngày khai mạc Đại hội không còn nhiều.

Sau khi về nước, U22 Việt Nam nghỉ ngơi ít ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 23-11 tại Bà Rịa Vũng Tàu, thời điểm mà HLV Kim Sang-sik cũng bắt đầu dẫn dắt đội. U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12.

