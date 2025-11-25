U22 Việt Nam vắng 3 cầu thủ trong những ngày đầu hội quân

Theo đúng kế hoạch, ngày 24-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã ra sân Bà Rịa tập buổi đầu tiên khởi động cho SEA Games 33. Buổi tập chỉ có sự xuất hiện của 25/28 cầu thủ.

Các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng vào chiều 24-11.

Buổi tập đầu tiên mang tính thả lỏng, do nhiều cầu thủ vừa cùng CLB tham dự vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026. HLV Kim Sang-sik cho tập nhẹ nhằm hồi phục thể trạng. Nhóm 3 cầu thủ còn lại thuộc biên chế CLB CAHN là Lý Đức, Đình Bắc và Minh Phúc sẽ lên tập trung vào ngày 28-11 tới, sau khi cùng CLB CAHN thi đấu trận gặp Beijing FC tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Trước đó, lo ngại khó khăn về lực lượng nên lãnh đạo CLB này đã giữ cả 3 lại, đến ngày 4-12 mới cho sang Lào nhập cùng đội hình U22 dự SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik thở nhẹ khi sẽ đủ quân số trước ngày lên đường sang Lào.

Điều thuận lợi với U22 Việt Nam là đợt hội quân lần này diễn ra trong thời điểm V-League 2025-2026 đang tranh tài quyết liệt, các cầu thủ đạt phong độ tốt nên không mất thời gian bắt nhịp khi trở lại đội tuyển U22 Việt Nam. Hầu hết đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như ra sân thường xuyên trong màu áo CLB tại V-League đủ tạo sự tin tưởng ở đấu trường SEA Games.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 4-12, sau đó đối đầu U22 Malaysia (11-12). Theo điều lệ giải, 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào tranh bán kết. Chính vì thế cuộc cạnh tranh suất đi tiếp sẽ sớm diễn ra ngay ở lượt trận đầu tiên mà U22 Việt Nam không được phép sẩy chân.

CAO TƯỜNG