Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026

Thầy trò HLV Guistozzi đã về nước vào chiều 20-12, kết thúc giai đoạn tranh tài tại Đại hội thể thao khu vực. Sau ít ngày nghỉ ngơi, đội sẽ tiếp tục hội quân, triển khai kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng tiếp theo là Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Nhóm cầu thủ về Hà Nội được lãnh đạo VFF đón ở sân bay Nội Bài.

Tại Bangkok, đội tuyển futsal Việt Nam chia thành hai nhóm di chuyển về Hà Nội và TPHCM. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ trở về CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện, đồng thời sẵn sàng bước vào giai đoạn hội quân kế tiếp theo kế hoạch của LĐBĐ Việt Nam, hướng tới VCK futsal châu Á 2026.

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, trải qua các trận đấu có cường độ lớn trước những đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Dù chưa đạt được mục tiêu huy chương, giải đấu được xem là dịp kiểm nghiệm quan trọng về lực lượng, bản lĩnh thi đấu và khả năng vận hành lối chơi trong bối cảnh đội hình đang được trẻ hóa mạnh mẽ.

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2-2026 tại Jakarta (Indonesia). Giải đấu quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất châu lục, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Các cầu thủ Việt Nam giành 2 trận thắng tại SEA Games 33, ngoài trận thắng Myanmar 4-2 là trận thắng Indonesia 1-0.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đương kim Á quân Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Đây là bảng đấu quy tụ nhiều đối thủ quen thuộc với futsal Việt Nam, được đánh giá tiềm ẩn không ít thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để thầy trò HLV Diego Giustozzi thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh sòng phẳng cho một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với những bài học kinh nghiệm từ SEA Games 33, cùng định hướng chuẩn bị bài bản và dài hạn từ LĐBĐ Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục bước vào chặng đường mới với quyết tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026 và khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

CAO TƯỜNG