Thái Lan tan giấc mộng dẫn đầu môn thể thao Vua

Trước thềm SEA Games 33, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang giao mục tiêu giành trọn 4 bộ Huy chương Vàng môn bóng đá đối với các đội U22, đội tuyển nữ và hai đội tuyển futsal. Tuy nhiên, thất bại 1-6 trước Indonesia vào tối 19-12 đã khiến nước chủ nhà lần đầu tiên không có Huy chương Vàng nào ở môn bóng đá ở kỳ Đại hội mà có đến 4 niềm hy vọng.

Trận thua 1-6 trước đội tuyển futsal Indonesia vào tối 19-12 đã nhấn thêm nỗi buồn của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33.

Thất vọng nhất chính ở hai đội tuyển futsal, những đội vốn có trong hành trang 5 lần giành Huy chương Vàng trong các lần nội dung futsal nam và nữ được tổ chức. Lần này cả hai đội nam, nữ Thái Lan đều trở thành cựu vô địch, thậm chí đội nữ vốn vừa dự World Cup 2025 còn không vào được đến trận chung kết.

Trong khi đó bóng đá sân 11 cũng được đặt tham vọng không kém. Nhưng đội nữ dừng chân ở trận bán kết trước “kỳ phùng địch thủ” Philippines, còn đội U22 thì chưa thể cạnh tranh ngôi số 1 với Việt Nam ở nội dung bóng đá nam.

Futsal nữ Indonesia bị Indonesia loại ở trận bán kết.

Nếu như ở giai đoạn bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo đã trở thành “khắc tinh” của Thái Lan với các danh hiệu vô địch AFF Cup và SEA Games thì sang thời kỳ được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam tiếp tục chạy trước Thái Lan qua cú “hattrick vô địch” liên tiếp ở ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và nay là SEA Games 33.

Một giai đoạn khăn đang đến với bóng đá Thái Lan từ cú ngã thất vọng ở kỳ SEA Games diễn ra ngay trên sân nhà trong bối cảnh Việt Nam có sự ổn định từ các tuyến trẻ; Indonesia trỗi dậy mạnh mẽ ở đội tuyển quốc gia.

