Thua futsal nam Indonesia 1-6, Thái Lan mất cả 4 Huy chương vàng ở môn bóng đá

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở môn futsal nam khi đội chủ nhà để thua Indonesia 1-6 ở trận chung kết vào tối 19-12. Kết quả trên cũng kết thúc chuỗi thành công của futsal Thái Lan khi giành Huy chương Vàng môn futsal nam và nữ ở 5 lần được tổ chức trước đó.

Indonesia giành HCV futsal nam sau chiến thắng 6-1 trước Thái Lan.

Khác với đội nữ futsal Thái Lan là trở thành cựu vô địch ngay từ vòng bán kết, đội nam Thái Lan vẫn còn giữ ưu thế đến trận cuối cùng vào tối 19-12 là chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu. Bởi Thái Lan toàn thắng 3 trận trước đó, trong khi Indonesia lại để thua đội tuyển Việt Nam 0-1.

Dù thua Việt Nam nhưng Indonesia tiếp tục minh chứng họ là đối thủ “kỵ-giơ” của Thái Lan khi thường gây khó khăn cho đội chủ nhà trong những năm qua. Phút thứ 7, Thái Lan mắc sai lầm để Firman thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Indonesia. Sau đó 4 phút, Ardiansyah dàn xếp pha đá phạt chiến thuật, Syauqi Saud dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Thái Lan nỗ lực tấn công nhưng không thể tung lưới đối phương. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục tận dụng tốt những sai lầm của đội chủ nhà và dồn dập ghi bàn bàn thắng do công Samuel, Ardiansyah và Dewa Rizki để tạo khoảng cách lên 5-0. Dù Krit có bàn rút ngắn 1-5 cho Thái Lan, nhưng không lâu sau đó Ardiansyah hoàn tất cú đúp ở bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia.

Thắng 6-1 chung cuộc, Indonesia bắt kịp 9 điểm với Thái Lan, nhưng họ trở thành tân vô địch do hơn ở hiệu số bàn thắng bại lẫn đối đầu. Thái Lan về nhì, nhận Huy chương Bạc, thành tích tiếp nối sự thất bại của bóng đá Thái Lan tại kỳ SEA Games 33 khi mất trắng Huy chương vàng ở môn bóng đá nam, nữ sân cỏ lẫn futsal.

Huy chương đồng thuộc về Malaysia với 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam dù thắng Myanmar 4-2 ở trận cuối cùng vào chiều 19-12 để đạt 6 điểm nhưng không đủ để giúp thầy trò HLV Guistozzi vào top 3 chung cuộc. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do công Đa Hải (2 bàn), Công Đại và Ngọc Ánh.

CAO TƯỜNG