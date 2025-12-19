Futsal

Thua futsal nam Indonesia 1-6, Thái Lan mất cả 4 Huy chương vàng ở môn bóng đá

SGGPO

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở môn futsal nam khi đội chủ nhà để thua Indonesia 1-6 ở trận chung kết vào tối 19-12. Kết quả trên cũng kết thúc chuỗi thành công của futsal Thái Lan khi giành Huy chương Vàng môn futsal nam và nữ ở 5 lần được tổ chức trước đó.

Indonesia giành HCV futsal nam sau chiến thắng 6-1 trước Thái Lan.
Indonesia giành HCV futsal nam sau chiến thắng 6-1 trước Thái Lan.

Khác với đội nữ futsal Thái Lan là trở thành cựu vô địch ngay từ vòng bán kết, đội nam Thái Lan vẫn còn giữ ưu thế đến trận cuối cùng vào tối 19-12 là chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu. Bởi Thái Lan toàn thắng 3 trận trước đó, trong khi Indonesia lại để thua đội tuyển Việt Nam 0-1.

Dù thua Việt Nam nhưng Indonesia tiếp tục minh chứng họ là đối thủ “kỵ-giơ” của Thái Lan khi thường gây khó khăn cho đội chủ nhà trong những năm qua. Phút thứ 7, Thái Lan mắc sai lầm để Firman thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Indonesia. Sau đó 4 phút, Ardiansyah dàn xếp pha đá phạt chiến thuật, Syauqi Saud dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

601490677_18088156423997261_3153415160530170319_n.jpg

Sang hiệp 2, Thái Lan nỗ lực tấn công nhưng không thể tung lưới đối phương. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục tận dụng tốt những sai lầm của đội chủ nhà và dồn dập ghi bàn bàn thắng do công Samuel, Ardiansyah và Dewa Rizki để tạo khoảng cách lên 5-0. Dù Krit có bàn rút ngắn 1-5 cho Thái Lan, nhưng không lâu sau đó Ardiansyah hoàn tất cú đúp ở bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Indonesia.

Thắng 6-1 chung cuộc, Indonesia bắt kịp 9 điểm với Thái Lan, nhưng họ trở thành tân vô địch do hơn ở hiệu số bàn thắng bại lẫn đối đầu. Thái Lan về nhì, nhận Huy chương Bạc, thành tích tiếp nối sự thất bại của bóng đá Thái Lan tại kỳ SEA Games 33 khi mất trắng Huy chương vàng ở môn bóng đá nam, nữ sân cỏ lẫn futsal.

600356954_1459559746177312_4714630942120297446_n.jpg

Huy chương đồng thuộc về Malaysia với 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam dù thắng Myanmar 4-2 ở trận cuối cùng vào chiều 19-12 để đạt 6 điểm nhưng không đủ để giúp thầy trò HLV Guistozzi vào top 3 chung cuộc. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do công Đa Hải (2 bàn), Công Đại và Ngọc Ánh.

Tin liên quan
CAO TƯỜNG

Từ khóa

Syauqi Saud Samuel Công Đại Futsal SEA Games 33 Bóng đá Thái Lan Ngọc Ánh Dàn xếp Đạt yêu cầu Indonesia

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn