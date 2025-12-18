Vượt qua Indonesia với tỷ số cách biệt 5-0, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games, kết thúc giai đoạn 5 lần liên tiếp chỉ về nhì khi đều thua Thái Lan ở trận chung kết.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thể hiện trình độ vượt trội trước Indonesia.

Mọi thứ trở nên thuận lợi cho các cầu thủ Việt Nam khi ở vòng bán kết, Thái Lan đã bị đánh bại bởi Indonesia sau loạt sút luân lưu, điều đó làm cho hy vọng gia tăng với các cô gái Việt Nam. Trước đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho cuộc soán ngôi ở kỳ SEA Games 33 khi đã từng thắng chính Thái Lan ở giải vô địch Đông Nam Á vào năm ngoái để lên ngôi vô địch.

Trở lại với trận chung kết vào chiều 18-12, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng áp đặt thế trận và khơi thông bế tắc ngay từ sớm để tạo đà cho “cơn mưa” bàn thắng chỉ trong hiệp đấu đầu tiên.

Thùy Trang (bìa phải) đóng góp 1 bàn thắng trong ngày đăng quang của đội nhà

Phút thứ 5, Thanh Ngân đã đưa tuyển futsal nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, băng nhanh đoạt bóng và tung cú sút cận thành. Không lâu sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi cách biệt, và lần này vẫn từ pha dứt điểm của Thanh Ngân.

Dẫn cách biệt cùng thế trận thuận lợi, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa. Sau đó 1 phút, tỷ số được nới rộng 3-0 cho các cô gái Việt Nam từ pha đá bồi của Thùy Trang. Quả bóng vàng Việt Nam 2024 đã tạo nên kỳ tích khi ghi bàn thắng trong trận chung kết SEA Games ở tuổi 37. Mọi chuyện như ngã ngũ khi trận đấu đến phút thứ 10 với bàn nâng tỷ số 4-0 với pha lập công của K’Thủa. Bàn thắng cũng có dấu ấn từ những nỗ lực của Thùy Trang trước đó.

Sang hiệp hai, Indonesia sớm chuyển sang chơi power-play nhằm hy vọng sớm tìm bàn gỡ. Họ tạo được sức ép đáng kể bên phần sân đội tuyển Việt Nam nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn từ các cô gái áo đỏ. Tận dụng hàng phòng ngự đối phương để trống, các cầu thủ Việt Nam dụng các cơ hội có được để sút xa. Phút 36, Thanh Ngân lỡ cơ hội nâng cao cách biệt khi sút từ xa, bóng đi chệch cột.

Đến phút 39, Nguyệt Vy kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cũng từ cú sút xa, lần này đường bóng chuẩn xác hơn khi vào khung thành trống. Thắng 5-0 chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu đăng quang ở SEA Games, và cũng là cột mốc đáng nhớ với Thùy Trang, cầu thủ hiếm hoi giành HCV cả ở sân 11 lẫn futsal trong lịch sử SEA Games.

QUỐC CƯỜNG