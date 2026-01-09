Khởi động VCK U19 Quốc gia 2025-2026

Sáng 9-1, tại LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm lịch thi đấu VCK U19 quốc gia 2025-2026.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú trao hoa và kỷ niệm chương đến đại diện nhà tài trợ Acecook Việt Nam tại buổi họp báo.

Theo đó, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam lần đầu đồng hành cùng giải đấu với vai trò Nhà tài trợ chính của Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia. Doanh nghiệp khẳng định cam kết sát cánh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí bứt phá và khát vọng chinh phục của thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức, gia tăng sức lan tỏa và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho giải.

Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp. Năm nay, giải đấu mang tên U19 Cúp Modern 2025-2026, với tinh thần trẻ trung, năng động.

LĐBĐ Việt Nam đánh giá sự đồng hành của Acecook Việt Nam và nhãn hàng Modern không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ 14 đến 27-1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 12 đội tham dự. Các đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 8 đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Vòng chung kết sẽ khởi tranh từ ngày 14 đến 27-1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm, bảng A có sự tranh tài của các đội PVF-CAND, Thể Công Viettel I, Hà Tĩnh, Đắk Lắk. Ở bảng B gồm các đại diện Công an TPHCM, TPHCM, PVF, Hà Nội. Bảng C gồm các đội SLNA, Đà Nẵng, Đồng Tháp, HAGL.

Ở loạt trận đầu tiên, Đắk Lắk sẽ đối đầu Hà Tĩnh, PVF – CAND gặp Thể Công Viettel I, Hà Nội đối đầu TPHCM. Trong khi đó, Công an TPHCM sẽ chạm trán PVF, Đà Nẵng gặp SLNA và HAGL đối đầu Đồng Tháp.

HƯƠNG NGUYỄN