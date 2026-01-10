U23 Saudi Arabia bất ngờ thua Jordan, cục diện bảng A vẫn còn gay cấn

Ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai bảng A diễn ra vào tối 9-1, U23 Jordan đã bất ngờ thắng đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, kết quả làm cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chưa thể sớm giành vé vào tứ kết.

U23 Jordan (áo trắng) bất ngờ giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia để làm cho cục diện bảng A thêm gay cấn.

Các cầu thủ Jordan ở thế dựa chân tường sau trận thua U23 Việt Nam nên họ đã nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành 3 điểm để thắp tiếp hy vọng vào tứ kết. Điều đó đã giúp U23 Jordan có màn trình diễn khác hẳn so với trận ra quân. Dù bị đội chủ nhà dẫn trước vào phút 19 từ cú dứt điểm của Rakan Al Ghamdi, nhưng các cầu thủ Jordan vẫn kiên trì để thực hiện màn lội ngược dòng sau đó.

Phút 38, Ali Al Azaizeh ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Đến phút bù giờ 45+1, vẫn là Ali Al Azaizeh tỏa sáng với cú sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Jordan. Những nỗ lực của U23 Saudi Arabia từ đầu hiệp hai đã giúp họ có bàn gỡ 2-2 từ chấm phạt 11m do công Musab. Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 73, khi Mahmoud Khrouba ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Jordan.

Trận đấu có đến 12 phút bù giờ, nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể lật ngược tình thế, chí ít cũng giành lại 1 điểm. Với kết quả trên, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm. U23 Jordan và U23 Saudi Arabia cùng có 3 điểm, U23 Kyrgyzstan chưa có điểm nào.

Nhưng tính hấp dẫn còn chờ đến lượt đấu cuối khi chưa có đội nào chắc suất đi tiếp cũng như bị loại. U23 Việt Nam có nhiều lợi thế khi chỉ cần hòa Saudi Arabia cũng đủ để giành vé đi tiếp. Còn Jordan sẽ gặp Kyrgyzstan.

CAO TƯỜNG