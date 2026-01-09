Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, Việt Nam - Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9-1): Cơ hội giành vé sớm

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã vượt “ải” đầu tiên khi thắng thuyết phục U23 Jordan, mở ra cánh cửa tiến vào vòng tứ kết. Sự thoải mái về tinh thần sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin bước vào màn so tài với U23 Kyrgyzstan tối nay 9-1.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã thể hiện rất tốt về chiến thuật và cách kiểm soát lối chơi trong trận ra quân. Đấy là điều bất ngờ mà U23 Việt Nam dành cho các đối thủ ở giải đấu lần này. Bên cạnh sự chặt chẽ ở hệ thống phòng ngự, “vũ khí” là các tình huống cố định cùng sự dâng cao hỗ trợ tấn công hiệu quả từ tuyến hai cũng đã được các học trò của HLV Kim Sang-sik vận hành nhuần nhuyễn.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đang có sự hưng phấn cao sau chiến thắng trong trận ra quân. ẢNH: TED TRẦN

Hệ thống tấn công của U23 Việt Nam hiện khá đa dạng, thông qua các bài “đánh biên” tốc độ mà Văn Khang, Đình Bắc hay Quốc Việt phô diễn đã tạo khoảng trống cho các tiền vệ băng lên dứt điểm. Cho nên, giới mộ điệu trông chờ vào những phương án mà HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan.

Tuy vậy, sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam, bởi lẽ các cầu thủ Kyrgyzstan đang lâm vào thế “dựa chân tường”, buộc phải gồng hết sức để đôi công, kiếm điểm. U23 Kyrgyzstan có thể nắm bắt và lên phương án ngăn chặn các tình huống cố định của U23 Việt Nam, nên chiến lược gia Kim Sang-sik phải dùng thêm “chiêu” trong trận đấu mang tính quyết định sớm tấm vé vào tứ kết.

Trong buổi họp báo chiều 8-1, HLV Edmar Lacerda cho biết: “Trận thua U23 Saudi Arabia khiến chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Vì vậy, toàn đội cần nhanh chóng quên đi hoàn cảnh hiện tại để tập trung cao nhất cho trận đấu với U23 Việt Nam. Ở đấy, chỉ có thắng chúng tôi mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp”.

Đội bóng đến từ Trung Á đã thua đáng tiếc trước U23 Saudi Arabia ở trận ra quân từ bàn thua duy nhất vào cuối trận. Trận thua này thật ra chưa phản ánh hết thực lực của U23 Kyrgyzstan, bởi họ mất người từ quá sớm (phút 34 của hiệp 1). Gặp U23 Việt Nam, chắc chắn họ sẽ mở thế trận tấn công và gây ra nhiều thách thức cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Đánh giá về đội bóng này, ông Dương Vũ Lâm - nguyên Phó Chủ tịch VFF - nói: “Về lý thuyết, chiến thuật của U23 Kyrgyzstan tốt hơn U23 Jordan. Ngoài ra, đây là nền bóng đá tách ra từ Liên Xô (cũ), nên họ có một số phẩm chất giống bóng đá Nga hiện tại, đó là kỹ thuật tốt và tốc độ cao. Đội tuyển U23 Việt Nam cần thận trọng, chúng ta tự tin nhưng không tự mãn sau chiến thắng ở trận ra quân”.

Theo cục diện hiện nay tại bảng A, một kết quả hòa sẽ giúp U23 Việt Nam có được 4 điểm sau 2 lượt trận và tràn trề cơ hội đi tiếp. Còn nếu thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik xem như sớm đoạt được tấm vé vào tứ kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ do trọng tài Heidari Payam (Iran) bắt chính cùng 2 trợ lý đồng hương là Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi. Trọng tài thứ tư là ông Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Trọng tài VAR là Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore), trợ lý trọng tài VAR là Luk Kin Sun (Hồng Công - Trung Quốc).

