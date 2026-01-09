U23 Việt Nam mở rộng cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây ấn tượng tại vòng bảng U23 châu Á 2026 khi thắng U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1, qua đó tự mở rộng cánh cửa lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Niềm vui của Văn Khang cùng đồng đội khi ghi bàn thắng mở điểm. ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với một sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận gặp U23 Jordan. Do gặp vấn đề căng cơ đùi, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể thi đấu ngay từ đầu. Thay thế anh là Nguyễn Quốc Việt, được xếp đá ở hành lang trái trên hàng công, trong khi Lê Phát được đẩy vào vị trí trung phong cắm cao nhất.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 11, đặc biệt là khả năng hoạt động trong vòng cấm của Lê Phát. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Lê Phát di chuyển thông minh, băng lên trước mặt hậu vệ Kyrgyzstan và buộc đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài liền chỉ tay vào chấm phạt đền và Khuất Văn Khang thực hiện thành công, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. ẢNH: TED TRẦN

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik giải tỏa áp lực tâm lý khi bị đối phương dồn ép những phút đầu và dần lấy lại thế trận. Phút 37, Phạm Minh Phúc khởi xướng pha tấn công bên cánh phải, bóng lần lượt qua chân Văn Khang và Nguyễn Phi Hoàng trước khi nhả ngược lại tuyến hai để Nguyễn Xuân Bắc dứt điểm từ xa, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù chơi khá tốt trong phần lớn hiệp một, U23 Việt Nam vẫn không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Trước khi hiệp đấu khép lại, một pha chuyền bóng thiếu chính xác của Nguyễn Hiểu Minh đã mở ra cơ hội cho Murzakhmatov dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, ghim bóng thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

U23 Việt Nam rộng cửa vượt qua vòng bảng. ẢNH: TED TRẦN

U23 Việt Nam tiếp cận hiệp hai tốt hơn. Trong đó, Nguyễn Thái Sơn vung chân sút xa ở phút 55, đưa bóng đi chệch khung thành gang tấc. Sau đó, HLV Kim Sang-sik cải thiện khả năng tấn công của U23 Việt Nam bằng việc tung Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường cùng Lê Văn Thuận vào sân.

Năm phút sau khi xuất hiện trên sân, Đình Bắc tung ra pha dứt điểm đầu tiên. Càng về cuối trận, sức ép mà Đình Bắc cùng các đồng đội tạo ra càng lớn. Để rồi thành quả của U23 Việt Nam được đền đáp ở phút 87. Phạm Lý Đức thực hiện quả tạt bên cánh phải, Văn Thuận ngả người đánh đầu ở cột gần, lái bóng vào góc xa, đập chân Brauzman đổi hướng lăn vào lưới U23 Kyrgyzstan.

Cú lắc đầu của Văn Thuận trở thành bước ngoặt, mang về chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam. Giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết. Nếu U23 Saudi Arabia có điểm trước U23 Jordan ở trận đấu muộn sau đó, Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ chính thức vượt qua vòng bảng.

Ba ngày sau, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A gặp chính đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

HỮU THÀNH