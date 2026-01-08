Thẻ đỏ khiến U23 Thái Lan thua ngược trận ra quân U23 châu Á

Tấm thẻ đỏ mà hậu vệ Phon-ek Maneekorn phải nhận ở phút 11 trở thành bước ngoặt dẫn đến thất bại ngược 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Australia ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Thái Lan (áo đỏ) thua ngược U23 Australia. ẢNH: FAT

Thất bại ở SEA Games 33 khiến U23 Thái Lan càng thêm quyết tâm khi đến Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù phải đương đầu với U23 Australia ở trận ra quân bảng D, song các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tiếp cận trận đấu tốt hơn.

Ngay phút thứ 8, U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Sittha Boonlha tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đập vào người một cầu thủ Australia đổi hướng, khiến thủ môn Steven Hall không kịp phản xạ cứu thua.

Nhưng bàn thắng mở tỷ số cũng là những gì U23 Thái Lan làm được trong trận đấu này. Bước ngoặt đến ở phút 11, khi nữ trọng tài Kim Yu-jeong tham khảo công nghệ VAR và xác định Phon-ek Maneekorn xoạc bóng quyết liệt vào ống đồng của Jordi Valadon (U23 Australia). Từ đó, tấm thẻ đỏ trực tiếp được rút ra cho Phon-ek Maneekorn, khiến đại diện đến từ Đông Nam Á chỉ còn thi đấu với 10 người.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Phon-ek Maneekorn. ẢNH: AFC

Lợi thế hơn người được U23 Australia tận dụng rất tốt và họ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 29. Dukuly đột phá biên phải vào vòng cấm buộc Pichitchai Sienkrthok phạm lỗi. Sau khi xem VAR, trọng tài Kim Yu-jeong cho U23 Australia hưởng phạt đền, và Ethan Alagich thực hiện thành công để điền tên lên bảng tỷ số.

Tiếp đà hưng phấn, đại diện đến từ châu Đại Dương có bàn thắng thứ hai chỉ đúng một phút sau. Alagich cướp bóng từ pha xử lý hỏng của Sittha Boonlha, rồi chuyền sang trái để Macallister khống chế, lừa qua một cầu thủ trước khi cứa lòng vào góc xa làm tung lưới U23 Thái Lan.

U23 Australia tiếp tục làm chủ thế trận trong thời gian còn lại của hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội “ngon ăn” nhưng không thể tận dụng thành công. Ngược lại, U23 Thái Lan có một lần đưa bóng dội trúng xà ngang đối phương ở phút 38, khi Oussama Thiangkham chích mũi giày ở góc hẹp.

Sang hiệp hai, U23 Australia vẫn tiếp tục kiểm soát cuộc chơi, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Boonloet đã không cho đối phương ghi thêm bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cho thấy quyết tâm bằng việc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, sự thiếu hụt về nhân sự khiến các đợt lên bóng của đại diện Đông Nam Á trở nên lạc nhịp, không đủ sức phá vỡ hệ thống phòng ngự của U23 Australia. Từ đó, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho đại diện đến từ châu Đại Dương.

U23 Australia mở rộng cánh cửa vào tứ kết với 3 điểm ở trận ra quân. Trong khi đó, U23 Thái Lan buộc phải nỗ lực nhiều hơn trong hai trận còn lại gặp U23 Trung Quốc và U23 Iraq nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

