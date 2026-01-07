HLV của U23 Iraq từ chức trước khi đối đầu U23 Thái Lan

HLV Emad Mohammed của U23 Iraq từ chức. ẢNH: AFC

Theo các kênh truyền thông tại Tây Á, quyết định này được chính HLV Emad Mohammed xác nhận trên trang cá nhân vào hôm 6-1, tức trùng với thời điểm khởi tranh sân chơi châu lục tại Saudi Arabia.

HLV Emad Mohammed đăng tải dòng trạng thái rất dài, cho biết ông nhận lời dẫn dắt U23 Iraq vì tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp. Tuy nhiên, những can thiệp ngày càng sâu vào công việc chuyên môn từ bên ngoài đã khiến nhà cầm quân này không thể tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. HLV Emad Mohammed khẳng định quyết định ra đi là điều “bất đắc dĩ”, nhưng cần thiết để bảo vệ các giá trị nghề nghiệp.

Thực tế, trong buổi tập vào hôm 2-1, U23 Iraq chỉ có 10 cầu thủ ra sân. Nguyên nhân xuất phát từ việc vòng chung kết U23 châu Á 2026 không diễn ra trong thời gian FIFA Days, khiến các CLB không có nghĩa vụ nhả người. Một đội bóng tại Iraq cho biết, nếu muốn nhả người thì các giải trong nước phải tạm hoãn, nhưng không được Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) chấp thuận.

Ngán ngẩm trước tình trạng thiếu người, HLV Emad Mohammed khi đó thừa nhận việc sang Saudi Arabia dự giải là “bất khả thi” nếu không có sự hỗ trợ từ các CLB.

Thành thử, thông tin HLV Emad Mohammed từ chức gây chấn động làng cầu Iraq lẫn cả giải đấu, bởi đại diện đến từ Tây Á vẫn được đánh giá cao tại vòng chung kết U23 châu á 2026.

Trước đó, hồi tháng 12-2025, HLV Emad Mohammed từng tuyên bố sẽ tiếp tục tại vị, bất chấp áp lực lớn sau thành tích không như mong đợi của đội tuyển Iraq tại Cúp Vùng Vịnh. Thế nhưng, những diễn biến mới ngay khi đội đặt chân đến Saudi Arabia đã khiến ông thay đổi quyết định, khép lại nhiệm kỳ đầy ồn ào chuyện hậu trường hơn chuyên môn.

Việc HLV HLV Emad Mohammed nói lời chia tay sát ngày thi đấu để lại khoảng trống lớn về tâm lý và tổ chức đối với các cầu thủ trẻ Iraq. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Iraq nằm ở bảng D và lần lượt gặp Trung Quốc (ngày 8-1), Thái Lan (ngày 11-1) và Australia (ngày 14-1).

Trước mắt, IFA giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng thông báo rằng, đội U23 tham dự giải lần này chủ yếu nhằm thử nghiệm lực lượng, không đặt nặng mục tiêu thành tích. Tuy nhiên, tuyên bố này không đủ xoa dịu những lo ngại khi nội bộ đội bóng đã bất ổn từ trước giải.

HỮU THÀNH