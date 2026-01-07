Truyền thông châu Á ấn tượng về U23 Việt Nam

Chiến thắng thuyết phục 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà mà còn gây ấn tượng mạnh với truyền thông trong châu lục.

Truyền thông châu Á ấn tượng về chiến thắng của U23 Việt Nam. ẢNH: TED TRẦN

Ngay sau khi trận đấu kết thúc và cho đến sáng ngày hôm sau (7-1), hàng loạt kênh truyền thông quốc tế đã liên tục đăng tải thông tin về chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trang mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ví von: “Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam”. AFC còn cắt lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh để khen cách dàn xếp tấn công đẹp mắt từ đại diện Đông Nam Á. Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã “thả tim”, “ấn like” và để lại nhiều bình luận tích cực.

Còn trong bài tường thuật được đăng tải trên website chính thức, AFC có đoạn kết: “U23 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng, không chỉ giúp họ mở rộng cánh cửa đi tiếp mà còn khẳng định vị thế đáng gờm tại giải đấu năm nay”.

Trong khi đó, fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mượn thành ngữ “đầu xuôi, đuôi lọt” để chúc mừng Khuất Văn Khang cùng các đồng đội.

Fanpage AFC chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Trang thông tin thể thao nổi tiếng Bola của Indonesia bình luận, U23 Việt Nam đã có những thời điểm tạo sức ép đáng kể lên đối thủ trong hiệp một và thể hiện khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả với hai bàn thắng. “Sang hiệp hai, U23 Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn giữ được sự kỷ luật và chắc chắn. Thủ môn Trần Trung Kiên cùng các hậu vệ đã liên tiếp hóa giải những pha tấn công nguy hiểm, bảo toàn lợi thế cho đến khi trận đấu khép lại”, Bola viết.

Siamsport của Thái Lan cũng dành nhiều lời khen cho chiến thắng của U23 Việt Nam. Kênh truyền thông thể thao hàng đầu xứ chùa Vàng đánh giá cao lối tiếp cận trận đấu hợp lý, mang tính khoa học của thầy trò HLV Kim Sang-sik: “Với ba điểm có được ở trận ra quân, họ đang nắm trong tay lợi thế lớn để hướng tới cánh cửa vào tứ kết”.

Ngay cả trang tin Roya News của Jordan cũng nhận xét rằng lối chơi phòng ngự chắc chắn chính là yếu tố then chốt giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Jordan, dù phải đối mặt với sức ép lớn trong hiệp hai. “U23 Việt Nam luôn giữ được cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự kỷ luật và linh hoạt điều chỉnh nhân sự để đảm bảo nền tảng thể lực”, kênh truyền thông này viết.

Vào ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng gặp U23 Kyrgyzstan.

HỮU THÀNH