HLV Kim Sang-sik tiết lộ ‘chìa khóa’ dẫn đến chiến thắng đẹp của U23 Việt Nam trước Jordan

U23 Việt Nam đã tạo bất ngờ đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026 qua chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan, cả về tỷ số lẫn thế trận. HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ sự hài lòng, nhất là các cầu thủ đã vận hành tốt “bài tủ” từ các tình huống cố định.

HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi. Ảnh: TED TRẦN

“Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận đấu này. Dù hiệp 2 gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, qua đó giành trọn 3 điểm”, HLV Kim Sang-sik hết lời khen ngợi các học trò trong phát biểu mở đầu cuộc họp báo.

Trận đấu với U23 Jordan, các cầu thủ Việt Nam đã vận hành tốt chiến thuật đã được chuẩn bị và gây bất ngờ cho đối phương ngay từ đầu từ lối đá tấn công chủ động. Ông Kim Sang-sik đã tiết lộ nguyên nhân các cầu thủ U23 Việt Nam hiệu quả ở các tình huống cố định qua chia sẻ: “Như ở các giải đấu trước và cả trong trận đấu hôm nay, chúng tôi tiếp tục ghi bàn từ tình huống cố định. Đây là nội dung được Ban huấn luyện tập trung rèn luyện rất kỹ trong quá trình huấn luyện. Khi các cầu thủ duy trì được sự tập trung cả trên sân tập lẫn trong thi đấu, hiệu quả sẽ được thể hiện”.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục cả ở tỷ số lẫn thế trận.

HLV Kim Sang-sik cho biết cầu thủ Xuân Bắc bị đau sẽ cần được kiểm tra kỹ hơn sau khi toàn đội trở về khách sạn. Bên cạnh đó, ông thừa nhận gặp không ít khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự trước giải khi một số cầu thủ gặp chấn thương như Thanh Nhàn, hay hai cầu thủ bị loại giờ chót là Nguyễn Tân và Vĩ Hào. Tuy vậy, HLV trưởng U23 Việt Nam đánh giá cao tinh thần sẵn sàng của các học trò.

Trước cuộc so tài với U23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục tốt, chuẩn bị tốt cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán và chuẩn bị cho trận cuối gặp U23 Saudi Arabia”.

CAO TƯỜNG