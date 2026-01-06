Bùi Vĩ Hào dự kiến mất 2 tháng để điều trị phục hồi chấn thương

Chiều 6-1, lãnh đạo VFF đã đến thăm và động viên hai cầu thủ Nguyễn Tân và Bùi Vĩ Hào vốn bị chấn thương không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội. Đây cũng là giải đấu quốc tế thứ hai liên tiếp Vĩ Hào dừng bước trước hạn chốt danh sách dự giải.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần các cầu thủ, chiều nay (6-1), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, cùng đại diện các phòng chức năng đã trực tiếp tới thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe và quá trình điều trị của hai cầu thủ.

Theo đó, Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương trong buổi tập ngày 4-1. Ngay sau khi hạ cánh về Việt Nam, cầu thủ này đã được đưa tới Bệnh viện Vinmec để kiểm tra và đánh giá chuyên sâu. Kết quả chẩn đoán cho thấy Vĩ Hào bị chấn thương xương mác phải, dự kiến cần 2 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Trước đó, Nguyễn Tân gặp chấn thương trong buổi tập ngày 28/12. Qua kiểm tra y tế, cầu thủ này được xác định bị chấn thương phần mềm vai trái, cần điều trị trong khoảng 2–3 tuần, sau đó sẽ tiếp tục được đánh giá lại tình trạng hồi phục. Theo nguyện vọng cá nhân, Nguyễn Tân trở về CLB Công an TPHCM, trong khi Bùi Vĩ Hào trở về CLB Becamex TPHCM để tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi chức năng.

Tại buổi thăm hỏi, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã động viên, chia sẻ với các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, tập luyện phù hợp trong thời gian điều trị chấn thương, sớm bình phục và trở lại thi đấu.

