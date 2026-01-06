Bóng đá trong nước

Bùi Vĩ Hào dự kiến mất 2 tháng để điều trị phục hồi chấn thương

SGGPO

Chiều 6-1, lãnh đạo VFF đã đến thăm và động viên hai cầu thủ Nguyễn Tân và Bùi Vĩ Hào vốn bị chấn thương không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội. Đây cũng là giải đấu quốc tế thứ hai liên tiếp Vĩ Hào dừng bước trước hạn chốt danh sách dự giải.

Bùi Vĩ Hào dự kiến mất 2 tháng để điều trị phục hồi chấn thương

Nhằm kịp thời động viên tinh thần các cầu thủ, chiều nay (6-1), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, cùng đại diện các phòng chức năng đã trực tiếp tới thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe và quá trình điều trị của hai cầu thủ.

Theo đó, Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương trong buổi tập ngày 4-1. Ngay sau khi hạ cánh về Việt Nam, cầu thủ này đã được đưa tới Bệnh viện Vinmec để kiểm tra và đánh giá chuyên sâu. Kết quả chẩn đoán cho thấy Vĩ Hào bị chấn thương xương mác phải, dự kiến cần 2 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Trước đó, Nguyễn Tân gặp chấn thương trong buổi tập ngày 28/12. Qua kiểm tra y tế, cầu thủ này được xác định bị chấn thương phần mềm vai trái, cần điều trị trong khoảng 2–3 tuần, sau đó sẽ tiếp tục được đánh giá lại tình trạng hồi phục. Theo nguyện vọng cá nhân, Nguyễn Tân trở về CLB Công an TPHCM, trong khi Bùi Vĩ Hào trở về CLB Becamex TPHCM để tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi chức năng.

Tại buổi thăm hỏi, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã động viên, chia sẻ với các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, tập luyện phù hợp trong thời gian điều trị chấn thương, sớm bình phục và trở lại thi đấu.

ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

CLB Becamex TPHCM CLB Công an TPHCM Bùi Vĩ Hào Nguyễn Văn Phú Vĩ Hào Xương mác Bệnh viện Vinmec Nguyễn Tân Tổng Thư ký Thăm hỏi

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn