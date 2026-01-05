HLV Kim Sang-sik: “U23 Việt Nam xác định mục tiêu giành vé vào tứ kết”

Đội U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2026 gặp Jordan vào lúc 18g30 ngày 6-1 (giờ Việt Nam). Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sng-sik tự tin cùng các học trò hướng đến mục tiêu vào vòng tứ kết.

HLV KIm Sang-sik cùng hậu vệ Lý Đức tại buổi họp báo.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận VCK U23 châu Á là sân chơi cạnh tranh khốc liệt, nơi tất cả các đội đều nỗ lực tối đa để khẳng định vị thế. “Đây là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam chứng minh khả năng cạnh tranh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở tầm châu Á. Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết”, HLV Kim Sang-sik nói.

Rơi vào bảng A được nhận diện là đầy cam go khi ngoài đội chủ nhà Saudi Arabia là hai đội Jordan và Kyrgyzstan, vì thế cuộc chạy đua tranh suất vào tứ kết sẽ gặp nhiều thử thách. Ông Kim thêm: “Tất cả các trận đấu sắp tới đều rất khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức, thể lực và tinh thần, đồng thời có thêm sự tự tin từ những thành tích gần đây”.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trong thời gian qua, nhất là không để các cầu thủ “bay” quá cao từ chiến thắng ở SEA Games 33. Ông chia sẻ: “Chúng tôi sinh hoạt và tập luyện cùng nhau trong thời gian dài, thậm chí còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình. Điều đó đôi khi không dễ dàng, nhưng lại giúp xây dựng tinh thần tập thể rất tốt. Sau chức vô địch SEA Games, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng. Đối thủ và môi trường ở VCK U23 châu Á khác rất nhiều, nhưng chúng tôi cần giữ sự tự tin và niềm tin để thi đấu tốt”.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, HLV Kim Sang-sik cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Ông đã phải nói lời chia tay Bùi Vĩ Hào khi cầu thủ này bị chấn thương không kịp đạt thể trạng tốt nhất cho Vòng chung kết.

Thủ môn Phạm Đình Hải được bổ sung vào giờ chót

Cùng tham dự họp báo với HLV Kim Sang-sik, hậu vệ Phạm Lý Đức thận trọng trong lần đầu tham dự sân chơi châu Á, anh nói: “Tất cả các đối thủ ở đây đều rất mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội đã chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng từng trận một với tinh thần mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Mục tiêu của chúng tôi là đi sâu nhất có thể.

Jordan là đội bóng có nhiều cầu thủ cao to, chơi bóng dài tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế điểm mạnh của họ và thi đấu với hơn 200% sức lực. Toàn đội mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ, cả trực tiếp lẫn từ xa, để có thêm động lực thi đấu”.

CAO TƯỜNG