Trọng tài người Hàn Quốc sẽ điều hành trận ra quân của U23 Việt Nam

Đội U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào tối 6-1, gặp U23 Jordan. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận đấu này.

Trọng tài Choi Hyun Jai

Theo đó, ông Choi Hyun Jai (Hàn Quốc) sẽ là trọng tài chính ở trận đấu này. Ông Choi Hyun Jai khởi đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định uy tín ở các giải đấu quốc nội. Năm 2020, ông chính thức được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế và được AFC giao nhiệm vụ ở các giải đấu trong khu vực.

Tại SEA Games 31, ông Choi Hyun Jai đã điều hành trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia, trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng với tỷ số 3-0. Sau đó, trọng tài này còn xuất hiện ở trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ vào năm 2024 (hòa 1-1). Gần đây, trong hành trình giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, ông Choi Hyun Jai đã trực tiếp cầm còi trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Singapore và làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9-2025.

Trọng tài Choi Hyun Jai cũng tiếp tục đem lại vận may cho đội tuyển Việt Nam khi bắt chính trong trận thắng Nepal 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất vào tháng 10-2025. Cuộc so tài với U23 Jordan được đánh giá quan trọng trong mục tiêu chinh phục VCK U23 châu Á 2026, và việc xuất hiện “thần tài” Choi Hyun Jai hy vọng sẽ giúp U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi.

Hai trợ lý trọng tài là Jang Jongpil và Cheon Jinhee (Hàn Quốc), trọng tài thứ tư Abdullah Jamali (Kuwait). Tổ VAR gồm trọng tài VAR Kim Woosung (Hàn Quốc) và trợ lý VAR Luk Kin Sun (Hồng Kông-TQ), trong khi giám sát và đánh giá trọng tài là Kovalenko Valentin (Uzbekistan).

