Bùi Vĩ Hào lỡ hẹn cùng Vòng chung kết U23 châu Á 2026

HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 vào ngày 5-1. Qua đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã lỡ hẹn bởi bất ngờ tái phát chấn thương vào giờ chót.

Bùi Vĩ Hào lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn vào giờ chót cùng U23 Việt Nam.

So với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với LĐBĐ châu Á (AFC), HLV Kim Sang-sik có một sự điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát đã có tên trong đội hình chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào. Sự vắng mặt của Vĩ Hào là điều đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu “tổng duyệt” với U23 Syria (30-12-2025) nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho những trận đấu khó khăn ở VCK U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, ở buổi tập vào tối 4-1, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Becamex TPHCM bất ngờ bị chấn thương cổ chân phải và rời sân sớm. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi nên HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định về lực lượng. Thật đáng tiếc cho Vĩ Hào khi trước đó, cũng vì thể trạng không tốt, anh đã lỡ cơ hội tham dự SEA Games 33.

Một vấn đề nhân sự khác, đó là Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay thế cho Nguyễn Tân gặp chấn thương. Với sự hỗ trợ của AFC và BTC nước chủ nhà, thủ môn này đã có visa chiều 5-1-2026. VFF sẽ sắp xếp để thủ môn này sớm bay sang Saudi Arabia hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam.

Vào lúc 18g30 ngày 6-1, U23 Việt Nam sẽ xuất quân, những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu đòi hỏi toàn đội phải rất nỗ lực và thể hiện bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

QUỐC CƯỜNG