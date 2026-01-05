Bóng đá trong nước

Bùi Vĩ Hào lỡ hẹn cùng Vòng chung kết U23 châu Á 2026

SGGPO

HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 vào ngày 5-1. Qua đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã lỡ hẹn bởi bất ngờ tái phát chấn thương vào giờ chót. 

Bùi Vĩ Hào lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn vào giờ chót cùng U23 Việt Nam.
Bùi Vĩ Hào lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn vào giờ chót cùng U23 Việt Nam.

So với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với LĐBĐ châu Á (AFC), HLV Kim Sang-sik có một sự điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ trẻ Nguyễn Lê Phát đã có tên trong đội hình chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào. Sự vắng mặt của Vĩ Hào là điều đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu “tổng duyệt” với U23 Syria (30-12-2025) nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho những trận đấu khó khăn ở VCK U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, ở buổi tập vào tối 4-1, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Becamex TPHCM bất ngờ bị chấn thương cổ chân phải và rời sân sớm. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi nên HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định về lực lượng. Thật đáng tiếc cho Vĩ Hào khi trước đó, cũng vì thể trạng không tốt, anh đã lỡ cơ hội tham dự SEA Games 33.

Một vấn đề nhân sự khác, đó là Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay thế cho Nguyễn Tân gặp chấn thương. Với sự hỗ trợ của AFC và BTC nước chủ nhà, thủ môn này đã có visa chiều 5-1-2026. VFF sẽ sắp xếp để thủ môn này sớm bay sang Saudi Arabia hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam.

Vào lúc 18g30 ngày 6-1, U23 Việt Nam sẽ xuất quân, những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu đòi hỏi toàn đội phải rất nỗ lực và thể hiện bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

DanhSach-U23VN-VCKU23ChauA2026.png
Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

CLB Becamex TPHCM Nguyễn Lê Phát Vĩ Hào Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026 Phạm Đình Hải Bùi Vĩ Hào Liên đoàn Bóng đá châu Á U23 Syria SEA Games 33

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn