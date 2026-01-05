Cầu thủ Việt Nam chỉ cao hơn Thái Lan tại U23 châu Á 2026

Các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ xếp trên đồng nghiệp Thái Lan về chiều cao trung bình trong số 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là 2 đội tuyển có chiều cao thấp nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Trên lý thuyết, danh sách này chưa chính thức nhưng cũng gần như hoàn thiện đối với các đội. Trong đó, AFC còn đính kèm cả thông số chiều cao lẫn cân nặng của từng cầu thủ.

Cụ thể, U23 Thái Lan là đội có chiều cao trung bình thấp nhất với 1m762. Hậu vệ Phon Ek Maneekorn cao 1m60, thấp nhất trong đội hình của đại diện đến từ xứ chùa Vàng.

Xếp trên U23 Thái Lan chính là U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik có chiều cao trung bình 1m764. Dù tất cả tuyển thủ U23 Việt Nam đều cao trên 1m71, gần như cao nhất trong các thế hệ tuyển thủ từ trước đến nay, nhưng khi ra đấu trường châu lục, thông số này vẫn rất thấp.

Điều này cũng dễ hiểu bởi thể trạng của người Việt Nam và cả Thái Lan nhìn chung nhỏ bé, thấp hơn rất nhiều so với các cầu thủ đến từ Tây Á, Đông Á cũng như châu Đại Dương. Rõ nhất là U23 Iran (1m83), U23 Trung Quốc (1m82), U23 Australia (1m81) và U23 Jordan (1m81) nằm trong tốp 4 đội tuyển có chiều cao trung bình cao nhất tại giải đấu năm nay.

Hai thủ môn Trần Trung Kiên (số 1) và Cao Văn Bình (số 23) là những người cao nhất U23 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không bất ngờ khi các tuyển thủ U23 Việt Nam cao nhất chủ yếu thuộc hàng phòng ngự, gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1m91), thủ môn Phạm Đình Hải và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (cùng cao 1m85), hậu vệ Lê Văn Hà (1m84), thủ môn Cao Văn Bình (1m83) và trung vệ Phạm Lý Đức (1m82). Trong hệ thống 3 trung vệ mà HLV Kim Sang-sik xây dựng, Nguyễn Nhật Minh là người thấp nhất với chiều cao 1m75.

Ở hàng công, cặp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào cao nhất với cùng chiều cao 1m80. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik kỳ vọng chiều cao vượt trội ở tuyến dưới sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện khả năng chống bóng bổng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho đồng đội khi tham gia tấn công trong các tình huống cố định.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân bảng A gặp U23 Jordan vào lúc 18g30 ngày 6-1 tới. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt đối đầu với Kyrgyzstan (ngày 9-1) và chủ nhà Arab Saudi (ngày 12-1).

