AFC gây bất ngờ khi chỉ ra cầu thủ đáng chú ý ở đội hình U23 Việt Nam

Không phải là Đình Bắc hay Trung Kiên, Hiểu Minh, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dự đoán Văn Khang mới là cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam tại giải châu Á lần này.

Khuất Văn Khang vào "tầm ngắm" của AFC.

"Khuất Văn Khang là một tiền vệ năng nổ và thông minh, là trái tim của U23 Việt Nam. Là cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội tuyển quốc gia, cầu thủ 21 tuổi này mang đến sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo mà U23 Việt Nam cần để cải thiện thành tích á quân châu Á năm 2018", trang chủ của AFC viết.

Khuất Văn Khang vốn là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế ở đội hình U23 Việt Nam hiện tại. HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn từ những nhân tố kỳ cựu Thái Sơn, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức… để trao băng thủ quân cho cầu thủ thuộc biên chế của CLB Viettel.

Vị trí và khả năng thi đấu của Văn Khang cho thấy tầm ảnh hưởng của anh rất lớn trên sơ đồ của HLV Kim Sang-sik. Từ khả năng điều tiết thế trận ở khu vực giữa sân, Văn Khang còn khởi động các đợt tấn công, nhất là từ hai biên rất nhạy bén. Cùng với đó là những tình huống đá phạt hàng rào như là “vũ khí” sắc bén của cầu thủ này.

U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 Jordan vào ngày 6-1. Sau đó lần lượt gặp U23 Kyrgyzstan ngày 9-1 và U23 Saudi Arabia ngày 12-1.

QUỐC CƯỜNG