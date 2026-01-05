HLV đội U23 Jordan đánh giá cao Quả bóng Bạc Việt Nam 2025

Tại buổi họp báo vào trưa 5-1, HLV Omar Najhi của U23 Jordan đã đánh giá cao hai trụ cột của U23 Việt Nam là Đình Bắc và Văn Khang. Ông cũng cho biết đã có sự nghiên cứu rất kỹ về các nhà đương kim vô địch U23 Đông Nam Á.

HLV Omar Najhi. Ảnh: JFA

Ông Omar Najhi xác định tầm quan trọng của giải đấu nên đã có sự chuẩn bị rất chu đáo trước ngày nhập cuộc. Ông chia sẻ: “Đây là một giải đấu quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do U23 Jordan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng bước vào giải với động lực cao nhất để có thể tiến xa".

Ở loạt trận giao hữu trước khi bước vào VCK, U23 Jordan đã cầm hòa hai đối thủ mạnh là Nhật Bản 1-1 và Uzbekistan 0-0. Trước đó, đội bóng này cũng có 4 trận bất bại càng cho thấy họ đang có điểm rơi phong độ rất tốt để sẵn sàng nhập cuộc.

U23 Qatar trong trận hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản

Nhận xét về U23 Việt Nam, ông Omar Najhi cho biết: "Chúng tôi theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam gần đây, họ có dàn cầu thủ chất lượng đã thể hiện qua vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn nên chúng tôi phải cảnh giác cao độ. Cùng với đó, ông Kim Sang-Sik đang làm rất tốt công việc ở các đội tuyển Việt Nam, đã xây dựng được một tập thể thi đấu rất khó chịu".

Gương mặt trong đội hình U23 Việt Nam mà ông Omar Najhi lưu ý cùng các học trò là Đình Bắc, Phi Hoàng và Văn Khang, ông nói: “Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Khuất Văn Khang). Cả hai thuộc mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và khó đoán. Tôi tin họ sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự của chúng tôi".

Ngoài hai đội U23 Jordan và U23 Việt Nam, bảng A còn có sự hiện diện của U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia.

LÊ ANH