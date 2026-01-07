U23 Việt Nam khéo léo biến điểm khuyết chiều cao thành lợi thế

U23 Việt Nam có chiều cao trung bình gần như thấp nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khéo léo biến điểm khuyết ấy trở thành vũ khí tấn công lợi hại để thắng U23 Jordan đầy thuyết phục ở trận ra quân tại bảng A.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (số 4) tiếp tục ghi bàn khi lên tham gia tấn công cố định

Từ quả phạt góc khó chịu của Nguyễn Đình Bắc ở phút thứ 9, bóng đi xoáy theo hướng vào khung thành, khiến hậu vệ Mohammad Taha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đình Bắc đã khôn khéo khi không treo bổng vào trong, phương án rất dễ bị các cầu thủ U23 Jordan cao to hóa giải, mà thực hiện đường tạt vừa tầm, khiến đối thủ lúng túng trong khâu phòng ngự.

Bàn thắng thứ hai mà U23 Jordan phải nhận cũng đến từ một tình huống phạt góc, nhưng ở cánh đối diện. Lần này, Nguyễn Hiểu Minh đã chạy chỗ khôn ngoan để loại bỏ các cầu thủ bên kia chiến tuyến, rồi sau đó đệm bóng vào khung thành. Các cầu thủ U23 Jordan cao to nhưng lại chậm chạp, từ đó gợi mở để trung vệ của PVF-CAND “nảy số” với pha di chuyển về phía sau điểm mù của đối phương.

Thông qua hai bàn thắng vào lưới U23 Jordan, có thể thấy Đình Bắc cùng đồng đội đã tận dụng rất tốt những tình huống bóng bổng nhờ cách triển khai thông minh. Mọi pha di chuyển đều có ý đồ, từng tuyển thủ đều hiểu mình cần đứng ở đâu và làm gì. Điều đó phản ánh quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tỉ mỉ, đồng thời cho thấy U23 Việt Nam ngày càng bản lĩnh khi bước ra sân chơi lớn hơn.

Như chính HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận, U23 Việt Nam đã được tập nhuần nhuyễn các tình huống cố định. Trong quá trình tập luyện, toàn đội luôn duy trì sự tập trung để rồi áp dụng vào thực tế và chuyển hóa thành bàn thắng. Ông Kim cũng nhắc lại rằng U23 Việt Nam trong năm 2025 từng lập công với những tình huống cố định tương tự. Vì thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc không quá bất ngờ khi U23 Việt Nam thắng U23 Jordan nhờ các pha bóng cố định.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập công trên chấm phạt đền

Trong khi đó, việc phải nhận hai bàn thua từ cùng một kịch bản phạt góc mang đến cho HLV Omar Najhi của U23 Jordan cảm giác khó chịu. “Chúng tôi thường phòng ngự tình huống cố định khá tốt, nhưng trận này thì không. Có lẽ đội đã không tập trung tối đa”, ông Omar nói. Tức, U23 Jordan đã thua ngay chính điểm mạnh của mình.

Trước trận gặp U23 Jordan, đã có những lo lắng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở các tình huống bóng bổng hay cố định. Bởi đại diện đến từ Tây Á có chiều cao trung bình 1m81, nằm trong tốp 4 của giải đấu năm nay, trong khi U23 Việt Nam chỉ đạt 1m77, chỉ hơn đúng U23 Thái Lan. Nhưng mọi lo lắng đều được các học trò của HLV Kim Sang-sik giải quyết. Không chỉ tỏ ra hiệu quả trong tấn công, U23 Việt Nam còn phòng ngự bóng bổng rất chắc chắn. Thủ môn Trần Trung Kiên với chiều cao 1m91 cùng sải tay dài trở thành chỗ dựa vững vàng cho hàng thủ, giúp đội nhà hóa giải hầu hết những pha treo bóng của đối phương.

Chiều cao khiêm tốn không phải sở đoản của U23 Việt Nam. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, tập thể này đã biến điều tưởng như bất lợi thành vũ khí tấn công lợi hại, qua đó giành chiến thắng xứng đáng trước một U23 Jordan vượt trội về thể hình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn dài và sẽ có thêm nhiều thử thách khó khăn. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực trong ngày ra quân, bởi như HLV Kim Sang-sik từng thừa nhận “trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn”. Khi niềm tin được củng cố, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ chơi thanh thoát hơn, từ đó dám đưa ra những quyết định táo bạo và không còn e dè trước những đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình hay thể lực.

HỮU THÀNH