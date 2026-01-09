U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Giữ đôi chân trên mặt đất (21 giờ, ngày 9-1)

Về mặt lý thuyết, đội tân binh U23 Kyrgyzstan không được đánh giá cao bằng U23 Jordan. Tuy nhiên, trong bóng đá không tồn tại tính chất “bắc cầu”, và với một giải đấu trẻ như U23 châu Á luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội cần tiếp tục “giữ đôi chân trên mặt đất” nếu muốn hoàn thành mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội vượt qua sớm đoạt vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026. ẢNH: TED TRẦN

Trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ rằng ông rất tự hào về các học trò vì “không ngủ quên trên chiến thắng”. Dù đã thâu tóm đầy đủ các danh hiệu khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn luôn không ngừng làm mới bản thân, duy trì sự tập trung tối đa từ mỗi buổi tập cho đến từng phút thi đấu trên sân.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân là lát cắt rõ nét nhất cho thấy bản lĩnh và sự cân bằng về cảm xúc mà toàn đội đang duy trì. Thành thử, người hâm mộ Việt Nam tiếp tục gieo hy vọng vào thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thể hiện màn trình diễn ấn tượng hơn khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan.

Nói như tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, rằng U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo và không chủ quan sau chiến thắng trước U23 Jordan. “Đấy chính là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và giành kết quả tích cực trong các trận sắp tới”, anh thận trọng và đánh giá cao đối thủ sắp tới.

Với những gì đã diễn ra tại bảng A, cơ hội để Văn Khang cùng các đồng đội sớm vượt qua vòng bảng là rất lớn. Về mặt kinh nghiệm, U23 Kyrgyzstan trong lần đầu đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á được xem là đội bóng yếu nhất bảng A, nếu so với U23 Việt Nam đã trở thành vị khách quen thuộc của sân chơi châu lục. Gần một nửa đội hình của HLV Kim Sang-sik từng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong khi đó, đối thủ sẽ vắng “nhạc trưởng” Arsen Sharshenbekov do nhận thẻ đỏ ở lượt trận trước. Cộng với cảm hứng thi đấu đang lên cao, U23 Việt Nam rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn đại diện đến từ Trung Á.

U23 Kyrgyzstan luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. ẢNH: AFC

Tuy nhiên, không vì thế mà U23 Kyrgyzstan có thể bị xem nhẹ. Việc các học trò của HLV Edmar de Lacerda thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua chủ nhà Saudi Arabia sát nút trong thế thiếu người đã phần nào phản ánh bản lĩnh của họ. Cần nhấn mạnh rằng, U23 Kyrgyzstan đang bị đẩy vào thế chân tường, buộc phải bước vào lượt trận thứ hai bảng A với tinh thần của một trận “sinh tử”. Khi không còn gì để mất, những đội bóng như vậy luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đặc biệt với lối chơi phòng ngự phản công.

Vì vậy, tâm thế của một đội “cửa trên” hoàn toàn có thể trở thành trở ngại khiến U23 Việt Nam gặp không ít thử thách. Chỉ một thoáng thiếu tỉnh táo hoặc thiếu kiên nhẫn, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể sập bẫy trước những toan tính của đối phương.

Ở thời điểm bản lề của vòng bảng, mọi lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa bằng một màn trình diễn bản lĩnh và tỉnh táo trên sân. Nên trước U23 Kyrgyzstan rơi vào thế dựa chân tường, U23 Việt Nam càng cần giữ sự tập trung, kiên nhẫn và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đã đề ra. Nếu giữ được ngọn lửa chiến đấu như đã qua, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực, thậm chí là một chiến thắng, để qua đó mở toang cánh cửa tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Kyrgyzstan

HỮU THÀNH