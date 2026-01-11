Tổ trọng tài người Australia điều hành trận U23 Việt Nam – U23 Saudi Arabia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo danh sách tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia vào tối 12-1, tất cả đều đến từ Australia.

Trọng tài Alexander George King

Theo đó, bắt chính là ông Alexander George King – được xem như trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia. Các trợ lý là hai người đồng hương, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài chính ở phòng VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz cùng mang quốc tịch Australia, người có rất nhiều kinh nghiệm khi phụ trách phòng VAR trong các giải đấu thuộc hệ thống AFC.

Trọng tài Alexander George King dù mới 33 tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm khi bắt chính các trận đấu ở giải Australia cũng như AFC. Theo thông tin từ AFC thì ông trở thành trọng tài FIFA vào năm 2020 và cũng nhận giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2017-2018 của A-League. Trọng tài Alexander George King cũng có hai lần được phân công điều hành các trận đấu tại VCK U23 châu Á vào các năm 2022 và 2024.

Đến nay, trọng tài George King đã có 196 trận bắt chính, ông rút ra đến 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ, tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận. Cùng với đó, trọng tài này đã có 63 lần thổi phạt 11m, tương đương 0,32 lần/trận.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12-1 (giờ Việt Nam).

CAO TƯỜNG