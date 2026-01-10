HLV trưởng U23 Saudi Arabia thừa nhận sức mạnh tập thể của U23 Việt Nam

Sau trận thắng nhọc trước U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 hôm ra quân, đội chủ nhà U23 Saudi Arabia đã để U23 Jordan vượt qua sau màn rượt đuổi bàn thắng với tỷ số 3-2 trong trận đấu muộn vào tối 9-1. Kết quả đã làm cho cục diện bảng A thêm khó lường và Saudi Arabia đối diện với khả năng sớm bị loại.

HLV Luigi Di Biagio. Ảnh: AFC

Các cầu thủ Saudi Arabia buộc phải thắng U23 Việt Nam vào ngày 12-1 mới lấy suất đi tiếp. Lối chơi thiếu sáng tạo cùng tâm lý căng thẳng đang đẩy đội chủ nhà vào thế khó hiện nay khi mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện phong độ ấn tượng sau 2 trận vừa qua.

Sau trận thua U23 Jordan, HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia không giấu sự thất vọng, nhà cầm quân người Italy cho biết: “Trận thua trước U23 Jordan khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. U23 Saudi Arabia chỉ còn một con đường ở trận cuối gặp U23 Việt Nam, đó là chiến thắng”.

Ông thừa nhận gặp U23 Việt Nam trong lúc này là rất khó khăn qua nhận xét: “Chúng tôi chuẩn bị rất tốt cho giải đấu nhưng các đối thủ trong bảng đều rất mạnh. U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh qua hai trận toàn thắng. Đó là tập thể rất khó bị đánh bại. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với chúng tôi”.

Điều đáng lo khác với HLV Luigi Di Biagio là hợp đồng của ông với LĐBĐ Saudi Arabia sẽ hết hạn vào giữa năm 2026. Thế nên một kết quả xấu với đội chủ nhà tại giải này sẽ làm cho nguy cơ ông không được gia hạn là rất cao.

QUỐC CƯỜNG