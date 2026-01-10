FIFA ví tuyển thủ U23 Việt Nam như Bellingham

Chiến thắng của U23 Việt Nam vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng để các kênh truyền thông quốc tế khai thác về vòng chung kết U23 châu Á 2026, đồng thời tăng mức độ tương tác.

Tiền vệ Lê Văn Thuận là người đã góp công lớn mang về bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Tối 9-1 (giờ Việt Nam), đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ 2 bảng A thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chiến thắng này đưa Khuất Văn Khang cùng đồng đội tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng tứ kết. Đồng thời, các kênh truyền thông quốc tế cũng có thêm cơ hội khai thác hình ảnh của U23 Việt Nam.

Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ví tiền vệ Lê Văn Thuận, người trực tiếp mang về chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan, như ngôi sao Jude Bellingham của đội tuyển Anh. Cụ thể, FIFA chọn tấm ảnh Văn Thuận giương cao hai tay ăn mừng ngạo nghễ tại SEA Games 33, giống cách Bellingham ăn mừng tại EURO 2024, kèm theo dòng trạng thái: “Nói rằng…”

Cụm từ “nói rằng…” là câu mở đầu của một bài hát về Thanh Hóa đang hot trên mạng xã hội. Thanh Hóa cũng là quê hương và nơi đào tạo Văn Thuận. Lời bài hát này còn được fanpage của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải để chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan. Thậm chí, AFC còn khéo léo đưa thêm hình ảnh của Văn Thuận cùng đồng hương Nguyễn Thái Sơn khi đăng bài viết.

FIFA ví von Văn Thuận với ngôi sao Bellingham

Trên website của AFC, khi tường thuật trận đấu, họ bình luận rằng nút thắt của trận chỉ thực sự được tháo gỡ trong hiệp hai, khi HLV Kim Sang-sik mạnh dạn thực hiện ba sự thay đổi cùng lúc, mang đến làn gió mới cho mặt trận tấn công. Sự năng động và khả năng di chuyển thông minh của các cầu thủ vào sân đã giúp U23 Việt Nam đẩy cao nhịp độ, gia tăng sức ép và phá vỡ thế cân bằng, trước khi cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng quyết định ở phút 87.

Tại Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang-sik, tờ Chosun giật tít đầy cảm xúc khi gọi màn trình diễn của U23 Việt Nam là “phép màu Kim Sang-sik”, nhấn mạnh hai chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn đầu bảng A và gần như chắc suất đi tiếp.

Báo Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với khả năng khai thác tình huống cố định, sự nhạy bén trong tranh chấp bóng hai và bản lĩnh không nao núng sau khi bị gỡ hòa. Theo Chosun, chính lối chơi kỷ luật, kiên nhẫn chờ thời cơ và cú ra đòn quyết định đã giúp U23 Việt Nam khẳng định vị thế ứng viên đáng gờm tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trang thể thao nổi tiếng Siam Sports của Thái Lan thì đánh giá U23 Việt Nam là “đội biết cách thắng” dù không kiểm soát thế trận vượt trội. Trong phần kết luận, kênh này viết: “U23 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh một ứng viên nặng ký: thực dụng, hiệu quả, toàn thắng hai trận và gần như cầm chắc vé đi tiếp”.

HỮU THÀNH