Nghệ thuật sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sự tinh tế trong cách dùng người, khi giúp các học trò phát huy tối đa thế mạnh của mình. Nhờ vậy, U23 Việt Nam đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế cho tấm vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào tứ kết U23 châu Á 2026. ẢNH: TED TRẦN

Trước khi ra sân gặp U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik đón nhận thông tin không mấy tích cực về chấn thương của tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc. Đùi trái của Đình Bắc có dấu hiệu căng cơ, nếu thi đấu ngay từ đội hình xuất phát sẽ mang tính rủi ro cao, nhất là khi hàng thủ của đối phương được đánh giá cao về thể hình lẫn thể lực. Đó là lý do mà vào cuối trận, Đình Bắc khi thoát xuống để chuẩn bị đối mặt với thủ môn đã bị Said Datsiev lùi về rất nhanh và cướp được bóng.

Thành thử, HLV Kim Sang-sik cất Đình Bắc trên băng ghế dự bị, tung Nguyễn Quốc Việt vào sân đá chính. Tuy nhiên, thay vì bố trí Quốc Việt đá trung phong, ông Kim lại kéo cầu thủ này sang cánh trái, còn Nguyễn Lê Phát được đẩy lên chơi cao nhất. Việc tiếp tục tin dùng Lê Phát, một cầu thủ mới 18 tuổi, trong đội hình xuất phát đã là điều bất ngờ, chưa kể ông còn giao cho Phát vai trò cao nhất trên hàng công. Chính sự sắp xếp táo bạo đó đã khiến hàng thủ U23 Kyrgyzstan lúng túng, dẫn đến sai lầm ở phút 11. Lê Phát nhanh chân hơn đối phương trong vòng cấm, buộc hậu vệ đội bạn phạm lỗi và mang về quả phạt đền cho U23 Việt Nam.

Song, đỉnh cao dùng người của HLV Kim Sang-sik ở trận đấu này còn đến từ hiệp 2. Từ phút 63, ông lần lượt tung Đình Bắc và Lê Văn Thuận vào sân. Chính sự cơ động và hoạt động năng nổ của cả hai đã khuấy đảo hệ thống phòng ngự của U23 Kyrgyzstan. Để rồi từ quả tạt của Đình Bắc, Văn Thuận đánh đầu không khó nhưng gây áp lực lên một cầu thủ đối phương, vô tình đưa bóng đổi hướng bay vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Có thể thấy, HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu U23 Kyrgyzstan rất kỹ. Ông chuẩn bị sẵn nhiều phương án tấn công khác nhau, kể cả những tình huống rủi ro có thể xảy ra, như trường hợp Đình Bắc không thể đá chính vì chấn thương.

Lê Phát thi đấu đầy chững chạc. ẢNH: TED TRẦN

Trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh, hàng công U23 Việt Nam từng khiến người hâm mộ lo lắng bởi Bùi Vĩ Hào chia tay giải đấu vì chấn thương, trong khi Nguyễn Thanh Nhàn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng sau hai trận đã đấu, những nỗi lo ấy phần nào được giải tỏa. U23 Việt Nam đều ghi 2 bàn mỗi trận, cho thấy khả năng tấn công đang được vận hành khá ổn định. Dù bàn thắng hay kiến tạo không phải lúc nào cũng đến từ các tiền đạo, nhưng những vị trí khác luôn sẵn sàng lên tiếng đúng lúc.

Không chỉ riêng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, mà thành công của U23 Việt Nam trong năm 2025 cũng đến từ sự thấu hiểu rất sâu của HLV Kim Sang-sik dành cho các học trò. Ông quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, thậm chí biết cả việc Đình Bắc không ăn trứng vào buổi sáng để trực tiếp nhắc nhở. Chính sự chăm chút ấy đã giúp ông xây dựng niềm tin nơi cầu thủ, để họ tự tin phát huy hết khả năng và tỏa sáng trên sân.

Tiêu biểu như trường hợp của Lê Phát, cầu thủ từng đứng trước nguy cơ bị loại khỏi danh sách nếu Vĩ Hào không chấn thương, nhưng đã được trao trọn cơ hội và đáp lại bằng màn trình diễn đầy ấn tượng.

Hơn cả một đội bóng, HLV Kim Sang-sik hướng đến việc xây dựng U23 Việt Nam như một đại gia đình. Chính nền tảng đó đang giúp Khuất Văn Khang cùng đồng đội vững vàng hơn trên hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

HỮU THÀNH