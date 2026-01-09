HLV Kim Sang-sik: ‘Chiến thắng mang lại lợi thế lớn để tranh vé vào tứ kết’

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn hài lòng về chiến thắng của các học trò trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng đối diện mọi đối thủ nếu giành quyền vào vòng tứ kết.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò tiếp tục hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026.

“Hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng. Dù chưa thể chắc chắn 100% khả năng vào tứ kết, nhưng kết quả này mang lại lợi thế rất lớn. Tôi muốn chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng để có được chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở phần mở đầu cuộc họp báo.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước một đối thủ thi đấu với quyết tâm cao, ông nói: “U23 Kyrgyzstan đã thua ở trận trước nên họ nhập cuộc với tinh thần rất quyết liệt. Dù chúng tôi là đội ghi bàn trước, nhưng đây vẫn là trận đấu khó khăn. Cá nhân tôi cũng chưa thể hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của toàn đội”.

Khuất Văn Khang ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt 11m.

HLV Kim Sang-sik cho biết tiền đạo Đình Bắc gặp vấn đề về thể trạng nên Ban huấn luyện chủ động tính toán thời điểm đưa anh vào sân. Với Văn Thuận, ông dành nhiều lời khen ngợi. “Từ giải đấu trước cho đến những trận gần đây, Văn Thuận đều thể hiện rất tốt khi được tung vào sân trong hiệp hai. Cậu ấy tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ, hỗ trợ phòng ngự tích cực và hôm nay còn ghi bàn từ tình huống cố định. Đó là màn thể hiện có ảnh hưởng tích cực tới toàn đội”, HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Lúc này, ông Kim ưu tiên cho việc phục hồi thể lực của các cầu thủ, nhất là những gương mặt thi đấu nhiều trong thời gian qua, ông cho biết sẽ theo dõi các trận đấu tiếp theo trong bảng, đặc biệt là trận giữa Jordan và Saudi Arabia, rồi mới xác định được kịch bản cụ thể.

Trước câu hỏi về khả năng đối đầu các đội mạnh như Nhật Bản, Qatar hay UAE ở vòng tứ kết, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam không e ngại bất kỳ đối thủ nào. “Tôi chưa suy nghĩ nhiều về việc sẽ gặp đội nào. Điều quan trọng là các cầu thủ đang có quyết tâm rất lớn. Dù đối thủ ở tứ kết là ai, U23 Việt Nam cũng sẽ thi đấu với sự tự tin. Nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, thì đối thủ cũng sẽ phải dè chừng chúng tôi”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

CAO TƯỜNG