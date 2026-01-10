U23 Việt Nam nắm nhiều ưu thế trong cuộc đua vào Tứ kết

Sau hai lượt đấu, cục diện bảng A khá gay cấn khi chưa có đội nào chắc chắn vào Tứ kết cũng như bị loại. Mọi chuyện vẫn còn chờ đến lượt cuối cùng diễn ra vào ngày 12-1.

U23 Việt Nam đặt 1 chân vào vòng Tứ kết.

Với 6 điểm U23 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn tại bảng A VCK U23 châu Á 2026. Chỉ cần không thua ở lượt trận cuối gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia là chắc chắn giành ngôi đầu bảng để góp mặt tại vòng Tứ kết.

Theo điều lệ VCK U23 châu Á 2026, các tiêu chí xếp hạng lần lượt là: điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số, rồi số bàn thắng), tiếp đến là hiệu số bàn thắng – bại toàn bảng, số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Trước lượt trận cuối ngày 12-1, U23 Việt Nam nắm lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. Nếu thua, cục diện sẽ có phần phụ thuộc vào kết quả trận Jordan – Kyrgyzstan. Nếu Kyrgyzstan không thua Jordan, U23 Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp, ngay cả khi thua Saudi Arabia.

Niềm vui của U23 Việt Nam với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Trong trường hợp Jordan thắng Kyrgyzstan, ba đội Việt Nam, Jordan và Saudi Arabia sẽ cùng có 6 điểm, khi đó bảng đối đầu trực tiếp giữa ba đội được xét. U23 Việt Nam đã thắng Jordan 2-0, Jordan thắng Saudi Arabia 3-2. Nếu Việt Nam thua chủ nhà, ba đội sẽ tạo thành vòng tròn thắng – thua. Khi đó, U23 Việt Nam vẫn sẽ có những lợi thế nhất định. Đội sẽ đi tiếp nếu chỉ thua Saudi Arbia cách biệt 2 bàn trở xuống.

Trường hợp duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại là thua Saudi Arabia với cách biệt rất lớn, như 0-3 hoặc thua từ 4 bàn trở lên, khiến các chỉ số đối đầu và bàn thắng kém Jordan. Tuy nhiên, ngay cả khi thua 1-4, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nhờ thắng trực tiếp Jordan 2-0, theo quy định áp dụng lại toàn bộ tiêu chí đối đầu cho nhóm các đội bằng điểm.

Đội chủ nhà Saudi Arabia có nguy cơ bị loại sau khi để thua Jordan

So với những kịch bản rủi ro từng xảy ra trong quá khứ, như tại VCK U20 châu Á 2020 khi Việt Nam bị loại dù toàn thắng hai trận đầu, cục diện hiện tại tại VCK U23 châu Á 2026 được đánh giá thuận lợi hơn nhiều.

Ngoài ra, vẫn còn một kịch bản khác: U23 Kyrgyzstan có thể giành vị trí nhì bảng nếu Việt Nam thắng Saudi Arabia và Kyrgyzstan đánh bại Jordan với cách biệt từ hai bàn trở lên. Khi đó, Kyrgyzstan, Jordan và Saudi Arabia cùng có 3 điểm, nhưng đại diện Trung Á sẽ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng – bại.

CAO TƯỜNG