CLB nữ TPHCM mất lợi thế sân nhà tại tứ kết châu Á

CLB nữ TPHCM rơi vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, đồng nghĩa với việc cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi phải thi đấu sân khách trước các đối thủ hàng đầu châu Á.

CLB nữ TPHCM phải thi đấu sân khách ở vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), CLB nữ TPHCM sẽ phải thi đấu trên sân khách tại vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. Nguyên nhân đến từ việc đại diện Việt Nam chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2, qua đó đánh mất quyền đăng cai trận đấu loại trực tiếp quan trọng này.

Cụ thể, CLB nữ TPHCM nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Nasaf FC (Uzbekistan), Suwon FC (Hàn Quốc) và Stallion Laguna (Philippines). Điều này đến từ việc hiệu số của đại diện Việt Nam không cao bằng Naegohyang FC (CHDCND Triều Tiên, đội nhì bảng C) nên buộc phải xếp sau trong thứ tự hạt giống.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 gồm Melbourne FC (Australia), Wuhan Jiangda (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Naegohyang FC, đây cũng sẽ là 4 CLB được thi đấu trên sân nhà ở tứ kết.

CLB nữ TPHCM có khả năng tăng cường thêm ngoại binh khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lễ bốc thăm vòng tứ kết được tổ chức vào ngày 15-1. Do đã từng nằm cùng bảng với Melbourne FC, CLB nữ TPHCM sẽ không gặp lại đại diện Australia. Đối thủ của Huỳnh Như cùng các đồng đội vì thế sẽ là một trong ba đội mạnh gồm Wuhan Jiangda, Tokyo Verdy Beleza hoặc Naegohyang FC.

Việc phải làm khách là bất lợi không nhỏ với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, nhất là trong bối cảnh các đối thủ ở nhóm hạt giống số 1 đều thuộc nhóm mạnh hàng đầu châu lục. Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết sẽ diễn ra trên sân nhà của đội thuộc nhóm hạt giống số 1 vào hai ngày 28 và 29-3.

Trước đó, sau khi vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TPHCM đã xuất sắc giành ngôi nhì bảng A, qua đó lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á. Đây là thành tích đáng ghi nhận, tiếp nối dấu ấn mà đội bóng nữ số một Việt Nam đã tạo ra ở đấu trường châu lục vào năm ngoái.

Tại Cúp các CLB nữ châu Á lần được tổ chức, CLB nữ TPHCM cũng đứng nhì bảng nhưng lại được xếp vào nhóm hạt giống số 1, nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với các đội nhì bảng khác.

HỮU THÀNH