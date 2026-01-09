HLV Đinh Hồng Vinh là ‘cánh tay nối dài’ của HLV Kim Sang-sik

Trong thành phần của đội đội tuyển U23 Việt Nam tham gia VCK U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang là trợ lý số 1 cho HLV trưởng Kim Sang-sik, là HLV Đinh Hồng Vinh. HLV Đinh Hồng Vinh hiện tại cũng là Chủ tịch CLB Quy Nhơn United.

Ông Đinh Hồng Vinh trong giai đoạn làm quyền HLV đội U23 Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik tập trung ở đội tuyển Việt Nam.

Những thời điểm HLV Kim Sang-sik tập trung song song hai đội tuyển thì việc quán xuyến đội hình U23 được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Hai giải Tứ hùng quốc tế diễn ra tại Trung Quốc trong năm 2025 là nền tảng quan trọng với lứa U23 tham dự SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026. Ông Vinh đã hoàn thành tốt công việc được nhà cầm quân người Hàn Quốc giao phó.

Đáng chú ý là dù đóng vai trợ lý HLV trưởng ở đội tuyển U23 quốc gia, ông Vinh còn đang là Chủ tịch CLB Quy Nhon United. Vừa làm công tác quản lý, lại vừa làm công tác chuyên môn, ông Vinh có thể nói là trường hợp hiếm có ở bóng đá Việt Nam. Ông chia sẻ: “Thực ra tôi xem đây là hai vai trò bổ trợ cho nhau, chứ không tách rời. Ở góc độ quản lý CLB, tôi có điều kiện nhìn bóng đá một cách tổng thể hơn: từ tổ chức, con người, hệ thống đào tạo đến hiệu quả vận hành. Điều đó giúp tôi khi làm chuyên môn hiểu rõ hơn bối cảnh, điều kiện thực tế và áp lực mà cầu thủ cũng như ban huấn luyện phải đối mặt.

Ngược lại, khi được VFF tin tưởng mời tham gia Ban huấn luyện U23, tôi trở lại đúng vai trò của một HLV thuần chuyên môn: tập trung vào cầu thủ, vào chiến thuật, vào từng buổi tập và từng chi tiết nhỏ trên sân. Chính công việc huấn luyện giúp tôi giữ được ‘hơi thở’ thực tế của bóng đá đỉnh cao, để khi làm quản lý không xa rời chuyên môn”.

Ông Vinh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là ý thức rõ trách nhiệm ở từng vị trí, làm đúng vai, đúng thời điểm. Khi đặt lợi ích chung của bóng đá Việt Nam lên trên hết, thì dù ở vai trò lãnh đạo hay HLV, mình đều có thể đóng góp một cách tích cực và hiệu quả”.

Ông Vinh cùng các cộng sự ở CLB Quy Nhon United

Kể từ khi gia nhập CLB CLB Quy Nhon United, ông Vinh đã nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo đội bóng này để vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ông bày tỏ sự cám ơn lãnh đạo CLB qua chia sẻ: “Trước hết, tôi rất trân trọng và biết ơn Ban Lãnh đạo CLB đã luôn tạo điều kiện để tôi được theo học các khóa đào tạo chuyên môn cũng như tham gia làm nhiệm vụ Quốc gia cùng Đội tuyển U23 Việt Nam. Với tôi, việc học các khóa huấn luyện không chỉ là nâng cao bằng cấp, mà quan trọng hơn là liên tục cập nhật tư duy, phương pháp và tiêu chuẩn làm việc hiện đại của bóng đá quốc tế. Những kiến thức đó giúp tôi nhìn bóng đá một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, và có thể áp dụng ngược trở lại cho CLB cũng như công tác đào tạo trẻ.

Khi được làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam, đó không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn. Sự tin tưởng của Liên đoàn và sự hậu thuẫn từ Ban Lãnh đạo CLB là động lực để tôi luôn ý thức rằng mỗi quyết định chuyên môn của mình phải hướng đến lợi ích chung của đội tuyển và sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà nói chung và địa phương, nói riêng và đây cũng chính là tôn chỉ hoạt đọng của Ban Lãnh đạo”.

QUỐC CƯỜNG