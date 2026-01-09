Khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2026

Đến hẹn lại lên, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức đã được chính thức khai mạc vào chiều 9-1 trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Giải năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của tập đoàn Thaco với sự tham dự của 60 đội.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (áo đỏ) thắng đậm với tỷ số 6-0 trước Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Ảnh: ĐỘC LẬP

Khu vực TPHCM thu hút đông đảo nhất với 35 đội tham dự, vòng loại được chính thức khởi tranh vào chiều 9-1 ngay sau lễ khai mạc. Đến tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục - Đào tạo phía Nam, đại diện Bộ GD-ĐT; ông Đỗ Văn Toàn, Phó phòng TDTT, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Xuân Vũ, phó chủ tịch VFF…

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Với việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm ngoái, vòng loại mùa giải lần 4 có một số biến động ở các khu vực thi đấu. Theo đó, khu vực TPHCM có số đội bóng dự tranh vòng loại lớn nhất từ trước đến nay, với 35 đại diện từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc cạnh tranh giành 6 chiếc vé đi Nha Trang vì thế sẽ vô cùng khốc liệt. Ban tổ chức cũng mong muốn các bạn sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần chơi đẹp – thắng đẹp – cổ vũ đẹp cả trên sân cỏ lẫn khán đài; tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đặt danh dự cá nhân và uy tín của nhà trường lên trên hết".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại lễ khai mạc

Giải năm nay có 60 đội bóng các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng tham dự, trong đó 59 đội bóng sẽ tranh tài vòng loại ở 4 khu vực gồm Hà Nội (sân Trường ĐH Thủy Lợi, 12 đội), Duyên hải miền Trung (sân vận động Quân khu 5, 4 đội), Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp, 8 đội) và khu vực TPHCM (sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn với 35 đội).

Vòng chung kết mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại trường Đại học Nha Trang thay vì trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) như những năm trước. Vì thế, trường Đại học Nha Trang được vào thẳng vòng chung kết với vai trò chủ nhà. Đội vô địch mùa giải năm nay được thưởng 300 triệu đồng, hạng nhì là 150 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba là 70 triệu đồng/đội. Cùng với đó là giải phong cách với số tiền thưởng 40 triệu đồng.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm đến các đơn vị đồng hành.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu đầu tiên. Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT) thắng dễ Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 2-0 với hai bàn thắng quyết định ngay trong hiệp 1. Hai bàn thắng được ghi bởi Hà An Phát (số 11) ở phút thứ 3 và Nguyễn Huỳnh Tấn Huy (số 20), ở phút thứ 20. Ở trận còn lại, đội chủ nhà Trường Đai học Tôn Đức Thắng thắng đậm 6-0 trước Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

QUỐC CƯỜNG