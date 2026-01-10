U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh

Các nhà đương kim vô địch U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở bảng B khi giành thêm trận thắng cách biệt, lần này là vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-0.

Nhật Bản thắng tiến ở ngôi đầu bảng B. Ảnh: AFC

Mọi thuận lợi đã đến sớm với U23 Nhật Bản khi họ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay ở phút thứ 3. Pha tuôn bóng nhanh vào vòng 16m50 của Yuto Ozeki buộc hậu vệ đội UAE phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, Brian Nwadik dứt điểm thành công để đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

U23 UAE cố gắng dâng cao để tìm bàn gỡ nhưng ít có cơ hội uy hiếp khung thành Nhật Bản trước lối chơi chắc chắn và kiểm soát bóng tốt của đội đương kim vô địch. Ở vào thời điểm hàng công U23 UAE dần có sự khởi sắc thì họ nhận bàn thua thứ hai vào phút 37, lần này đến từ siêu phẩm của Yuto Ozeki sau cú sút xa đẹp mắt.

Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt ở hiệp hai và có thêm bàn thắng thứ ba vào cuối trận. Phút 82, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Kaito Koizumi chuyền bóng chính xác để Shusuke Furuya bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng vào góc thấp khung thành. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ đội U23 UAE phá bóng phía sau vạch ngang khung thành.

Thắng 3-0 chung cuộc, Nhật Bản thẳng tiến ở ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Phong độ mạnh mẽ của Nhật Bản cũng là lời cảnh báo cho U23 Việt Nam khi phải cố gắng giành ngôi đầu bảng A để tránh gặp đội bóng đến từ Đông Á này ở vòng Tứ kết. Bởi theo mã số đã được ấn định, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A ở vòng đấu tiếp theo.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng C, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng cách biệt 4-2 trước U23 Lebanon. Trận thắng giúp các cầu thủ Hàn Quốc đạt 4 điểm để có đà hưng phấn tốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Bảng đấu này còn có hai đối thủ đáng gờm là U23 Uzbekistan và U23 Iran. Trận đấu muộn giữa hai đội này đã khép lại với tỷ số hòa 0-0.

LÊ ANH