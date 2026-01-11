Mỗi trận đấu của U23 Thái Lan lúc này đều như “chung kết”

U23 Thái Lan dù thua U23 Australia ở trận ra quân, nhưng nhờ kết quả hòa ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Iraq, mà đại diện đến từ Đông Nam Á chưa phải đối diện quá nhiều bất lợi tại vòng bảng U23 châu Á 2026.

U23 Thái Lan đối diện áp lực chiến thắng ở hai lượt trận còn lại tại bảng D. ẢNH: FAT

Những diễn biến sau lượt trận đầu tiên thuộc bảng D vẫn khá cân bằng, chưa cho thấy đội bóng nào thật sự vượt trội. Thực tế, chiến thắng 2-1 của U23 Australia trước U23 Thái Lan chỉ đến sau khi đại diện Đông Nam Á phải nhận thẻ đỏ gần giữa hiệp 1, và khó có thể xem là thước đo chính xác về sự chênh lệch chuyên môn giữa hai đội.

Trong khi đó, U23 Iraq dù trải qua nhiều biến động trước ngày ra quân vẫn thi đấu khá bản lĩnh để cầm hòa U23 Trung Quốc. Kết quả này làm đội bóng đến từ Tây Á trở thành một ẩn số khó lường, đặt trong bối cảnh họ sẽ quyết đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai, diễn ra lúc 21 giờ ngày 11-1.

Cũng trận gặp U23 Trung Quốc, U23 Iraq nhỉnh hơn về thế trận khi vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng (58% so với 42%) và cú sút trúng đích (4-0). Tuy nhiên, vấn đề của thầy trò HLV Emad Mohammed lại nằm ở khâu dứt điểm. Thành thử, cuộc so tài với U23 Thái Lan là cơ hội để đại diện Tây Á cải thiện hiệu suất ghi bàn. Bởi khả năng phòng ngự của U23 Thái Lan không được đánh giá cao, điển hình là bàn thua thứ hai của họ ở trận gặp U23 Australia xuất phát từ sai lầm cá nhân. Hệ thống ấy càng trở nên lỏng lẻo với sự thiếu vắng của hậu vệ trụ cột Maneekorn vì án treo giò.

Dù thất bại ở trận ra quân, song U23 Thái Lan vẫn để lại nhiều dấu hiệu tích cực về lối chơi, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức phản công nhanh. Dẫu vậy, cục diện bảng đấu không cho phép đại diện Đông Nam Á thêm một lần sảy chân. Nếu không thể giành chiến thắng trước U23 Iraq, cơ hội đi tiếp của họ gần như sẽ khép lại.

Đội trưởng Pichitchai Sienkrathok sẽ trở thành điểm tựa của U23 Thái Lan lúc này. ẢNH: FAT

Nên khi không còn gì để mất, những đội bóng ở hoàn cảnh này thường chơi với quyết tâm cao độ và sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Như chiến thắng 3-2 của U23 Jordan trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tại bảng A hôm 9-1 sẽ trở thành cảm hứng cho U23 Thái Lan.

Trong bối cảnh đó, việc được đánh giá cao hơn có thể trở thành áp lực không nhỏ với U23 Iraq. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung hoặc nóng vội trong cách tiếp cận trận đấu, thầy trò HLV Emad Mohammed hoàn toàn có thể rơi vào thế bất lợi trước những toan tính của đối thủ.

Cuộc chạm trán giữa hai đội vì vậy hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó lường. U23 Thái Lan buộc phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết, trong khi U23 Iraq cũng quyết tâm tìm kiếm chiến thắng nhằm tạo lợi thế trước lượt trận cuối gặp U23 Australia.

Trước cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq, bảng D sẽ chứng kiến trận so tài giữa U23 Trung Quốc và U23 Australia (18g30 ngày 11-1). Đây được đánh giá là cặp đấu khá cân bằng, khi hai đội không có sự chênh lệch quá rõ ràng về thực lực và lối chơi. Nhiều khả năng, kết quả thắng thua sẽ chỉ được định đoạt từ một khoảnh khắc tỏa sáng mang tính cá nhân. Dẫu vậy, U23 Trung Quốc phải chịu áp lực lớn hơn trong cuộc chạm trán này. Sau trận hòa ở lượt ra quân, đại diện Đông Á cần một chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trong khi U23 Australia bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn.

HỮU THÀNH