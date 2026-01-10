Lãnh đạo VFF động viên tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước trận quyết định ở vòng bảng

Trước cuộc so tài mang tính quyết định với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, ngày 10-1, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ, động viên và nhắc nhở các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam tập trung cao độ để hướng đến kết quả tốt.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn căn dặn các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Saudi Arabia.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang có 6 điểm sau hai trận đấu, nhưng vẫn chưa thể sớm giành quyền vào tứ kết. Khả năng bị loại có thể xảy ra nếu thua cách biệt trước đội chủ nhà Saudi Arabia ở lượt cuối. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi toàn đội phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp.

Đội U20 Việt Nam đã có bài học vào năm 2023 khi đã thắng hai trận đầu ở vòng bảng, nhưng không thể đi tiếp do để thua ở trận cuối cùng. Qua đó, lãnh đạo cao nhất của VFF nhắc lại để các cầu thủ ý thức rõ rằng kết quả chỉ được quyết định khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khuất Văn Khang ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt 11m trong trận thắng U23 Kyrgyzstan. Ảnh: TED TRẦN

Ông Tuấn nhấn mạnh, các cầu thủ đều đã có kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận đấu lớn. Điều cần làm bây giờ là mỗi người phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, cùng Ban huấn luyện tổ chức trận đấu thật tốt, giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và tập trung. “Khi chúng ta ở trong trạng thái tốt, đối thủ sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn”, ông Tuấn động viên toàn đội.

Trước đó, VFF đã thưởng nóng cho toàn đội 1,1 tỷ đồng, gồm 500 triệu từ trận thắng U23 Jordan và 600 triệu đồng từ trận thắng U23 Kyrgyzstan.

QUỐC CƯỜNG